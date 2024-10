Coppa Italia serie B, Il C.P. Grosseto s'arrende sulla pista di Castiglione

Grosseto: Netta sconfitta per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto, battuto sulla pista di Casa Mora dalla Blue Factor Castiglione per 10-2 nella seconda giornata della Coppa Italia. I ragazzi guidati da Massimo Mariotti hanno subito fin dall’inizio del match la vivacità della formazione castiglionese che ha chiuso il primo tempo sul 5-0 e si è portata addirittura sull’8-0 prima di subire il primo goal bianco rosso, realizzato da Mattia Giabbani su un tiro diretto. La formazione di casa, allenata da Federico paghi era era priva tra l'altro di Bonarelli e dell'ex Nerozzi, ma l'organico messo in campo è stato sufficiente per superare un Grosseto che non è mai riuscito a mettere un freno alle scorribande nella formazione castiglionese. Un test che comunque è servito ai tecnici per capire le cose da fare prima dell’inizio del campionato.

Nell'altro incontro della giornata finisce sul 4-4. tra Viareggio e Prato. Prossimo impegno per il circolo pattinatori domenica 3 novembre alle 18 sulla pista amica di via Mercurio contro il Super Glanz Prato. L'obiettivo è di conquistare tre punti per rimanere in corsa per il passaggio del turno.

Coppa Italia serie B, Blue Factor Castiglione-C.P. Grosseto 10-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Shareef; Matteucci, Nobili, Giulio Donnini, Mantovani, Bracali, Saitta, Cornacchini. All. Federico Paghi.

CP GROSSETO: Marinoni, Saletti; Bruzzi, Giabbani, Cardi, Bardini, Perfetti, Giusti, Burroni, Bianchi. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Mario Trevisan.

RETI: nel p.t. 1’44 Nobili (p.p), 12’10 Nobili, 14’37 Saitta, 16’38 Cornacchini, 22’54 Mantovani; nel s.t. 7’26 Saitta (p.p.), 9’52 Bracali, 11’19 Bracali, 11’55 Giabbani (p.p.), 22’23 Perfetti, 22’50 Cornacchini, 23’06 Cornacchini.

ESPULSIONI (2’): Nobili, Giusti, Bruzzi, Perfetti.