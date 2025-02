Coop Unione Amiatina: i risultati del Buon Fine nel 2024

Un valore economico di 38 mila euro di prodotti, ancora buoni e commestibili, sono stati donati nel 2024 in beneficenza.

Santa Fiora: L'iniziativa di Coop Amiatina consente alle associazioni di volontariato il ritiro di prodotti non più vendibili nei supermercati per poi distribuirli a chi ne ha bisogno. L’iniziativa per la donazione solidale delle eccedenze alimentari si afferma in tutte le maggiori Cooperative a partire dal 2003, con l’entrata in vigore della cosiddetta Legge del Buon Samaritano e a seguito di importanti esperienze già avviate sul territorio.

Il progetto prende il nome di Buon Fine e ha la finalità di attuare misure di contrasto alla povertà e tutela ambientale, grazie all’azione di recupero di prodotti alimentari altrimenti destinati a rifiuto, nonché di rafforzare la coesione sociale sul territorio, attraverso una rete solidale composta dai dipendenti Coop che organizzano e gestiscono le diverse fasi della donazione, dai soci Coop che a titolo volontario si occupano delle relazioni con enti pubblici e associazioni e spesso collaborano con loro, dalle amministrazioni locali che supervisionano il processo di donazione e dai volontari delle associazioni che ritirano e distribuiscono i prodotti per le persone bisognose.

Questa attività consente non solo di dare una seconda vita ai prodotti ma anche di diminuire l’impatto ambientale evitandone la distruzione.

Che tipo di prodotti vengono recuperati? Si tratta soprattutto di scatolette ammaccate, prodotti con le etichette strappate o illeggibili, multipack aperti e in alcuni casi prodotti del banco gastronomia: tutta merce che per legge viene considerata non più idonea alla vendita e che deve essere tolta dagli scaffali dei supermercati.

Coop Amiatina nel 2024 ha incrementato, rispetto al 2023, del 44% il valore della merce destinata alle associazioni del territorio con cui ha sottoscritto un protocollo di intesa. Questo aumento è dettato da un maggiore ingaggio di associazioni e di negozi e per una maggiore partecipazione dei soci, dei dipendenti e dei volontari. A oggi sono 19 le associazioni di volontariato che ritirano i prodotti in 21 negozi di Coop Amiatina.

Coop Unione Amiatina, nata nel 1960 a Santa Fiora in località Bagnore (GR), è presente oggi con 28 punti vendita in Toscana e nel Lazio. È una delle medie cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop.

Dati al 31/12/2024: fatturato 96 milioni di euro, 53.729 soci e 372 dipendenti.