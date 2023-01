Coop amiatina, sottoscritto il nuovo contratto integrativo aziendale

Santa Fiora: Il 17 gennaio 2023 è stato sottoscritto da Coop Unione Amiatina Soc. Coop. con sede a Santa Fiora e dalle OO.SS. territoriali, RSU e RSA il nuovo Contratto Integrativo Aziendale.



Il nuovo accordo unifica l’applicazione della contrattazione integrativa dopo la fusione per incorporazione tra Coop Unione Amiatina e Unicoop Valdicecina-Valdera Soc. Coop. avvenuta nel 2019.

Il Contratto si inserisce in un percorso consolidato di relazioni sindacali positivecon l’obbiettivo di difendere il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori in un contesto economico attuale straordinario.

Molte sono le novità contenute in questo nuovo accordo: la conferma di tutti gli istituti economici preesistenti, la definizione di un piano di welfarecon un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei propri lavoratori con una specifica attenzione alle situazioni di particolare necessità, infine una nuova sfida nella costruzione di un sistema di relazioni sindacali sempre più efficiente e con strette relazioni tra le parti.

In particolare è stato possibile incrementare il valore del salario variabile riconosciuto ai dipendenti in presenza di risultati positivi, e nel convincimento del valore e dell’importanza delle persone per svolgere al meglio la missione della Cooperativa, sono state mantenute invariate altre condizioni economiche senza incidere negativamente sul potere di acquisto dei dipendenti.

E’ stata ribadita con le Organizzazioni Sindacali l’importanza della tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro istituendo un Comitato Paritetico Bilaterale con il compito di monitorare la situazione nei luoghi di lavoro ed elaborare eventuali proposte migliorative.

Infine un capitolo importante è stato riservato alla formazione professionale nella convinzione dell’importanza della formazione per la crescita della competitività e produttività della Cooperativa attraverso la crescita delle competenze dei singoli dipendenti.

La coop Unione Amiatina è presente con 26 punti di vendita nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa, Firenze e Viterbo.