Cooking lesson a scuola con Girogustando

Grosseto: Due cooking lesson tenute da due chef ai ragazzi dell'Istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena. Il progetto Girogustando quest'anno si concluderà così, con una sorta di testimone ideale da passare alle future generazioni di cuochi.

Per tutto l'anno a confrontarsi sono stati due differenti cucine, e due chef per menù sempre a quattro mani. Con il fine di valorizzare prodotti locali di qualità. Girogustando è realizzato da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Questo percorso verrà coronato con le due cooking lesson. In cattedra due chef che hanno partecipato a Girogustando: Paolo Luciani, del ristorante Il 13 di Castiglione della Pescaia, e Francesco Carrieri, del ristorante Torre d'argento, del Boutique hotel Torre di Cala piccola. I due cuochi riproporranno piatti presentati nel corso delle serate a cui hanno partecipato svelando ai ragazzi i segreti della cucina.

«Proporrò un medaglione di rana pescatrice lardellato su crema di cavolfiore e zafferano» precisa Luciani che preparerà dunque un secondo piatto.

«Io invece realizzerò una crocchetta di ribollita toscana con un cuore di ricciola, maionese al finocchietto selvatico e salsa agrodolce. Un piatto che si abbina bene con un bianco o un rosso poco strutturato» gli fa eco Francesco Carrieri. Ad accompagnare i due piatti le bottiglie del Consorzio tutela vini di Maremma.

«Riteniamo che questo genere di esperienze, per la nostra scuola e i nostri ragazzi siano fondamentale, aprirci verso l'esterno, così come tutto quello che ci collega al mondo del lavoro – afferma la preside dell'istituto superiore Leopoldo II di Lorena Cinzia Machetti -. Come istituto cerchiamo di sviluppare i contatti con vari enti e associazioni che possano portare la loro esperienza ed essere occasione di crescita per gli studenti»

«Ci piace l'idea di collaborare con le scuole, con i ragazzi, con gli insegnanti – afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso –. Ci piace l'idea che il mondo del turismo e della ristorazione incontrino la scuola. Soprattutto un istituto di questo tipo, da cui potrebbero venire le nuove leve della ristorazione maremmana. Il nostro fine è quello di valorizzare la ristorazione di qualità e le produzioni agroalimentari e vitivinicole del territorio, che sempre più spesso diventano volano imprescindibile per il turismo e dunque dell'economia della maremma; crediamo che gli chef siano in molti casi proprio gli ambasciatori del nostro turismo».

I piatti delle due cooking lesson saranno accompagnati dai vini della Cantina i vini di Maremma S.A.C., di Marina di Grosseto, per il primo giorno, mentre il secondo giorno sarà ospite la Cantina Vignaioli di Scansano.

L'appuntamento con le scuole è per le mattine del 12 e 19 gennaio.