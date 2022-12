Convocato Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Isola d'Elba: Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano è convocato in presenza e on line sulla piattaforma Google Meet il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione nella sede dell'Ente Parco in Loc Enfola (LI).



Sarà discusso il seguente ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente;



2. Stato di avanzamento delle attività di revisione del Piano del Parco;

3. Verbale della seduta precedente;

4. Schema di convenzione tra l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Comune di Marciana per l’attivazione di uno studio di fattibilità relativo al piano di eradicazione del cinghiale (Sus scrofa) e del muflone (Ovis aries) dall’Isola d’Elba;

5. Schema di convenzione tra l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Lega Italiana Protezione Uccelli per attivazione progetto di restocking del Barbagianni nell’isola di Pianosa – approvazione;

6. Schema di protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e ANCI Toscana in materia di attività formative per il personale – approvazione;

7. Schema di convenzione tra l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio – Firenze ODV ai fini della tutela e valorizzazione del territorio dell’Arcipelago Toscano – approvazione;

8. Ricognizione annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e relazione sull’attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione adottato nel 2019;

9. Piano triennale 2022-2024 relativo alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili in esecuzione dell’art. 2 commi da 594 a 598 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - Legge finanziaria 2008 – approvazione;

10. Schema di regolamento dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – approvazione ai fini della contrattazione decentrata integrativa;

11. Varie ed eventuali.