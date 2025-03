Convegno a Grosseto: "L’Emporio Solidale" come risposta alla povertà alimentare e allo spreco

Grosseto: Affrontare il presente non significa solo rispondere alle urgenze, ma anche gettare le basi per un cambiamento duraturo. Gli empori solidali, nella loro azione quotidiana, dimostrano come sia possibile trasformare l'aiuto concreto in percorsi di crescita personale e consapevolezza. In questo incontro, rifletteremo sulle esperienze e sui metodi di chi lavora per ridurre gli sprechi e costruire un sistema che metta al centro le persone.

Il contrasto alla povertà alimentare e la promozione della cultura del non-spreco sono al centro del convegno "L’Emporio Solidale: risposta al bisogno alimentare, educazione al non-spreco ed empowerment individuale", in programma venerdì 21 marzo 2025 dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la Sala Pegaso 2 del Palazzo Provinciale di Grosseto (Piazza Dante Alighieri 35).

L’evento rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni e realtà attive sul territorio per approfondire il ruolo degli empori solidali, non solo come risposta immediata alle difficoltà economiche, ma anche come strumento di educazione al consumo consapevole e di promozione dell’autonomia sociale ed economica. Attraverso testimonianze e interventi di esperti, si analizzeranno esperienze concrete e progetti di recupero e redistribuzione alimentare, con particolare attenzione alle iniziative locali e ai modelli virtuosi già attivi in Toscana.

Il programma dell’incontro:

Ore 9:00 – Accoglienza partecipanti, registrazione e distribuzione del materiale informativo.

Ore 9:45 – Saluti istituzionali: Maria Chiara Vazzano (Assessora al Sociale) - Tania Barbi (Direttrice CoeSO-SdS Grosseto)

(Assessora al Sociale) - (Direttrice CoeSO-SdS Grosseto) Ore 10:00 – Introduzione al convegno: - Michele Bottoni ( Associazione Grosseto Città Solidale ETS)

Associazione Grosseto Città Solidale ETS) Ore 10:30 – Spreco e povertà alimentare: due facce della stessa medaglia - Alfio Angeli (Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV)

(Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV) Ore 11:00 – Esperienze degli empori solidali nella provincia di Grosseto - Don Enzo Capitani (Bottega Solidale Caritas diocesi di Grosseto) - Pietro Mondì (Emporio Solidale Grosseto Ass. Grosseto Città Solidale ETS) - Roberto Trucchi (Emporio della Solidarietà Caritas diocesi Pitigliano - Sovana - Orbetello) - Chiara Maria Del Cherico (Emporio della Solidarietà Coordinamento Interparrocchiale Opere Caritative Follonica)

(Bottega Solidale Caritas diocesi di Grosseto) - (Emporio Solidale Grosseto Ass. Grosseto Città Solidale ETS) - (Emporio della Solidarietà Caritas diocesi Pitigliano - Sovana - Orbetello) - (Emporio della Solidarietà Coordinamento Interparrocchiale Opere Caritative Follonica) Ore 12:00 – Promuovere l’emancipazione delle persone: i progetti di riattivazione sociale - Annarita Naselli e Daniele Bellini (Emporio Sociale di Quarrata (PT))

e (Emporio Sociale di Quarrata (PT)) Ore 12:30 – Progetti di recupero e redistribuzione nella Grande Distribuzione Organizzata - Irene Rossi (UniCoop Tirreno)

(UniCoop Tirreno) Ore 13:00 – Conclusioni

L’ingresso è libero e aperto a tutti.