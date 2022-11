Cronaca Controlli della PM: una denuncia per patente falsa 21 novembre 2022

21 novembre 2022 140

140

Redazione Grosseto: Guidava con patente falsa, denunciato: a scoprirlo la Polizia Municipale del Comune di Grosseto, che a seguito di controlli di polizia stradale ha fermato un furgone con targa rumena, guidato da un cittadino moldavo che esibiva una patente falsa.

A seguito di un accertamento approfondito, che ha confermato i sospetti iniziali, il personale di Polizia Municipale ha sequestrato il documento e denunciato il conducente per falsità materiale, falsa attestazione di qualità e concorso nella falsificazione. L’uomo è stato fotosegnalato e sanzionato con accertamento di violazione ai sensi del Codice della Strada. Questo è il ventesimo caso riscontrato dall’inizio dell’anno dagli agenti specializzati in falso documentale: quasi tutte patenti straniere contraffatte e permessi internazionali di guida, che si aggiungono alla lista dei numerosi documenti sequestrati anche da altre forze di polizia e periziati accuratamente da un assistente di Polizia Municipale con una lunga esperienza sulla contraffazione e falsificazione. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Controlli della PM: una denuncia per patente falsa Controlli della PM: una denuncia per patente falsa 2022-11-21T13:21:00+01:00 167 it Controlli della PM: una denuncia per patente falsa PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/08/25/20170825102542-6222e3fa.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/08/25/20170825102542-6222e3fa.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 21 Nov 2022 13:21:00 GMT