Contrasto alla droga, scuola maremmana chiede intervento della Municipale

Grosseto: Questa mattina alcuni agenti del Nos, congiuntamente al gruppo cinofilo della Polizia municipale, hanno eseguito alcuni controlli in una scuola del territorio comunale. Si tratta di un'iniziativa presa in piena sinergia con la dirigenza scolastica che aveva richiesto tale intervento anche come deterrente alla detenzione e al consumo di sostanze stupefacenti.

“Quest'azione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Sicurezza, Riccardo Megale – rientra in quello che è l'allargamento di orizzonti della nostra Polizia municipale, sempre più realtà integrata nel territorio e sempre più al suo servizio. Siamo disponibili fin da subito a replicare tale iniziativa in altri plessi che dovessero rivolgere tale richiesta alla nostra Polizia municipale. Siamo infatti convinti – concludono – che diffondere la cultura della legalità nelle scuole sia un passo importante nel contrasto a futuri episodi di disagio. Riteniamo sia dunque prezioso dare un contributo concreto anche riguardo il profilo educativo”.