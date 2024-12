Continuano le feste dedicate al Natale a Sorano

Continuano gli eventi dedicati al Natale promossi dal Comune di Sorano in collaborazione con tante realtà del territorio. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Sorano: La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, Babbo Natale arriverà a San Quirico, in piazza Trieste, alle ore 15.30, per incontrare i bambini e portare loro gioia e regali. Giovedì 26 dicembre, le vie del centro di San Quirico si trasformeranno in un affascinante Presepe vivente, offrendo uno spettacolo unico e immersivo.

Venerdì 27 dicembre, a Sorano, alla biblioteca “M. Vanni”, i bambini potranno partecipare a divertenti laboratori natalizi, che inizieranno alle ore 15.30. Sabato 28 dicembre, a Sovana, al Museo di San Mamiliano, si terrà alle ore 15.30 una conferenza del professor Angelo Biondi sul culto di San Gregorio VII a Sovana. Al termine, sarà inaugurato il nuovo museo dedicato a San Gregorio VII al Palazzo Pretorio.

Domenica 29 dicembre, a Montebuono, l’incanto del Presepe vivente prenderà vita a Casa Topi e a Casa Gabrielli alle ore 17.00.