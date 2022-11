Continuano i campionati giovanili per le squadre dell’Hc Castiglione

Castiglione della Pescaia: Dopo il pari dell’under 19 nel derby, sconfitta l’under 15 a Sarzana e ottimo pareggio per l’under 13 contro il Camaiore. Ferma la serie A2 e la serie B, hanno giocato le squadre giovanili dell’Hc Castiglione. Pareggio entusiasmante per l’under19, che ha fermato la capolista Follonica B. larga sconfitta per l’under15 a Sarzana, con l’unico gol realizzato da Paluschi nel 12-1 finale. Pareggio invece per l’under13: al Casa Mora contro la Rotellistica Camaiore finisce 2-2, per lo Skipper Beach Club doppietta di Bagnoli e una crescita costante della giovanissima squadra.