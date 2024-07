Conte Max e sfilata a bordo piscina: una serata di raccolta fondi con Amici di Zanzibar e del mondo

Mercoledì 31 luglio, alle ore 20, al Bagno Dolce Vita di Marina di Grosseto si terrà un’apericena per la raccolta fondi per i bambini con disabilità. Mirella Rossi sarà alla conduzione



Grosseto: Tutto pronto per la serata solidale, promossa dall’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo, che si terrà mercoledì 31 luglio al Bagno Dolce Vita di Marina di Grosseto (via Ugo Foscolo, 53). “Vogliamo raccogliere – dichiara Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione – i fondi per le protesi per alcuni dei bambini sordomuti e per permettere ai giovani studenti con disabilità motorie cognitive di poter raggiungere tutti i giorni la nostra scuola, e non solo tre giorni alla settimana. Per sostenere il personale, i trasporti e le visite specialistiche in questione servono oltre 9mila euro all’anno, ma noi confidiamo nella solidarietà e speriamo che si possa davvero garantire questi servizi fondamentali”.

La serata solidale, che comincerà alle ore 20, consisterà in un’apericena nello stabilimento balneare, animata dallo spettacolo del Conte Max e di Dima e dalla sfilata a bordo piscina. Alla conduzione ci sarà Mirella Rossi, con la partecipazione di Sabrina Caprio. “Sfileranno – spiega Rosanna Rondelli – gli abbigliamenti e gli accessori con il tipico taglio e stile della Tanzania e dell’isola di Zanzibar, prodotti da piccolissimi artigianali locali. I partecipanti potranno anche fornire un contributo economico, al fine di promuovere un’autonomia economica dei produttori, e ottenere in cambio i vestiti o gli accessori che desiderano. I presenti, inoltre, potranno passare una piacevole serata, fatta di divertimento e di sorrisi, grazie a una bellissima location e ai tanti appuntamenti in programma”.