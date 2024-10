Consorzio Laguna Orbetello, Rossi (FDI): ‘Discussione e votazione legge laguna solo in Commissione'

È stato dato mandato al relatore On. Fabrizio Rossi, il via libera da parte del Presidente della Camera, per la votazione in Commissione Ambiente in sede legislativa”.



Orbetello: La Pdl istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, organismo che si dovrà occupare, tramite un apposito Consorzio di tutta la gestione della laguna, verrà quindi effettuata in Commissione legislativa e non in Aula”.

Lo annuncia in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario della Pdl, al quale è stato demandato il compito di relazionare in commissione legislativa. “Il testo unificato, quindi, avrà un iter molto più veloce rispetto a una discussione in Aula per essere approvato. Finalmente, siamo davvero in dirittura d’arrivo per la nuova gestione della laguna orbetellana”, conclude Fabrizio Rossi.