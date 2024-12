Consiglio Unione Comuni Colline Metallifere ha approvato unanimità mozione minoranza

Massa Marittima: "Il 29 novembre 2024 il Consiglio dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri in quota F.d.I Alessio Caporali, Ademaro Dei, Elena Fabbri e Paolo Mazzocco finalizzata all’apertura di un tavolo di confronto con la Regione Toscana per la revisione degli ambiti legati alla gestione forestale delle provincie di Grosseto e Livorno", a dirlo in una nota sono I consiglieri di minoranza dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere Alessio Caporali, Ademaro Dei, Elena Fabbri, Paolo Mazzocco.

I consiglieri firmatari della mozione affermano: “l’Ente, tramite specifiche convenzioni, attualmente gestisce un vasto ambito territoriale che comprende anche il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, un impegno notevole a fronte delle crescenti necessità legate alla prevenzione degli incendi, al dissesto idrogeologico, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla tutela del patrimonio forestale. È in tale contesto che, sulla base delle risorse attualmente impegnate è necessario un confronto diretto tra l’Unione di Comuni e la Regione Toscana per l’aggiornamento delle competenze territoriali che sono state assegnate all’Ente stesso e per la revisione delle compensazioni economiche attualmente riconosciute”.

“La ridefinizione dei ruoli che l’Ente attualmente è chiamato a rivestire negli ambiti territoriali delle province di Grosseto e Livorno è necessaria non solo per tutelare gli interessi dell’Ente stesso, ma anche quello dei cittadini che vivono nei comuni dell’Unione e che auspicano al rapido miglioramento non solo dei servizi attualmente in essere, ma anche alla concreta tutela e alla promozione del territorio”, concludono i consiglieri di minoranza dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere Alessio Caporali, Ademaro Dei, Elena Fabbri, Paolo Mazzocco