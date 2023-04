Consiglio: Fratoni e Petrucci rieletti consiglieri segretari Ufficio di presidenza

Federica Fratoni ha ottenuto 23 voti. Diego Petrucci è stato eletto con 14 voti



Firenze: Nel segno della continuità con l’Ufficio di presidenza uscente anche l’elezione dei due consiglieri segretari, dove l’aula ha votato la riconferma della consigliera Federica Fratoni e del consigliere Diego Petrucci.



Fratoni ha ottenuto 23 voti. Diego Petrucci ha ottenuto 14 voti.

Fratoni ha ringraziato i colleghi che hanno accordato fiducia alla su persona e anche a Petrucci, “confermando così lo spirito che ha voluto riconoscere un segno di continuità. Spero, come unica donna presente nell’Ufficio di presidenza, che in futuro si facciano passi avanti anche sul fronte della rappresentanza femminile”.

Anche Petrucci ha ringraziato i colleghi per il voto di riconferma e si è augurato che “l’Ufficio di presidenza continui a essere l’ambito dove non si deve far prevalere la logica delle appartenenze politiche, ma la logica dell’istituzione al servizio dei cittadini”.

L’esito del voto ha fatto registrare anche 2 voti per la consigliera Silvia Noferi.