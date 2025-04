Il messaggio pasquale del Vescovo Bernardino: "Ricominciamo con speranza"

Grosseto: Un invito a ricominciare, a ricalcolare la strada della vita, a lasciarsi riconciliare. È questo il cuore del messaggio pasquale del Vescovo Bernardino, che richiama l’esperienza della Pasqua come possibilità concreta di rinascita.

«Ricominciamo, ricalcoliamo, riconciliamoci» – parole che, per il vescovo, descrivono pienamente ciò che la Pasqua rappresenta. Ogni volta che sembrava tutto finito – una morte, una delusione, un'attenzione non ricambiata – la Pasqua ci ricorda che c’è sempre un’altra possibilità. Un’altra strada, forse diversa da quella immaginata, ma pur sempre percorribile.

«La presenza del Signore – sottolinea – ci accompagna proprio nell’accogliere questa nuova via. Anche nel modo in cui alimentiamo il nostro cammino: quest’anno, da pellegrini di speranza, siamo chiamati a rimettere in moto la nostra fede, a ricalcolare il percorso, certi che con il Signore si può sempre ricominciare».

Un messaggio rivolto a tutti, che invita ciascuno a riconoscere i luoghi della propria vita dove è necessario ripartire: «Il Signore è morto per me, per te – anche nelle nostre delusioni, nelle nostre tombe vuote. Ma è risorto, e vuole cambiare la tua vita, con te e per te».

Buona Pasqua – conclude il Vescovo – con l’augurio che «il Signore ti illumini e che lo Spirito Santo ti accompagni nel riconoscere la vita nuova che nasce dalla risurrezione».