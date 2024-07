Sport Consegnato al Circolo Pattinatori Grosseto un nuovo striscione del Club Biancorosso Anno Zero 13 luglio 2024

Grosseto: Guido Borsetti e Giorgio Mangiapane, le anime dello storico club biancorosso Anno Zero hanno dato un’ulteriore dimostrazione del loro infinito amore per i colori biancorossi, consegnando al presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, Stefano Osti, un nuovo striscione in sostituzione di quello tagliato da ignoti vandali nella notte tra il 1° e il 2 luglio. L’emblema di un club di sportivi, che sostiene gli sport grossetani ormai dal 1970, farà bella mostra di sé all’interno della pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. Un gesto particolarmente gradito, quello di Borsetti e Mangiapane, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, dal presidente Stefano Osti, che tra l’altro ha fatto sentire sempre la sua vicinanza al Club Anno Zero. Seguici



