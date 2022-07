“Connessi” vince il Premio dei Premi

Firenze: “Connessi in buona compagnia”, il progetto della Regione Toscana per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini ultra sessantacinquenni e non solo, si è aggiudicato il “Premio dei premi” nell’ambito della 12esima edizione del Premio nazionale per l’innovazione.



La soddisfazione del presidente Eugenio Giani e dell'assessore regionale ai sistemi informativi, Stefano Ciuoffo, è unanime: “vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questo progetto e che stanno lavorando per permetterne la buona riuscita. Ci riferiamo agli uffici regionali, all’Associazione Nazionale dei Comuni, alle Botteghe della Salute e alle organizzazioni sindacali, a partire da quelle dei pensionati. Quello di cui abbiamo avuto notizia oggi è il secondo dei premi che “Connessi in buona compagnia” ha ricevuto. Ma la cosa più importante è che, attraverso questa nostra innovazione, riusciamo ad accrescere le competenze informatiche di un maggior numero di cittadini toscani, garantendo loro una piena fruizione dei diritti di cittadinanza digitale”.

La consegna è avvenuta a Roma nell’aula convegni del Consiglio nazionale delle ricerche a cura del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais. Il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” è stato istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008, su concessione del Presidente della Repubblica Italiana per celebrare la Giornata Nazionale dell’Innovazione.

Obiettivo del Premio è riconoscere ed evidenziare annualmente le più rilevanti realizzazioni della capacità d’innovazione di imprese, università, amministrazioni pubbliche, singoli inventori, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese. Il Premio consiste in un riconoscimento delle innovazioni avanzate, individuate tra quelle premiate annualmente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate nei settori dell’industria e servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario.

L'iniziativa Connessi in Buona Compagnia, promossa da Regione Toscana, ANCI Toscana e Sindacati Pensionati di Cgil, Cisl e Uil, rappresenta una prima sinergia fra varie progettualità in campo in Regione Toscana da alcuni anni, che sono state messe in relazione allo scopo di promuovere le competenze digitali in particolare per gli over 65 residenti nelle aree interne, di ridurre il digital divide e di avviare nel territorio azioni di diffusione di competenze digitali e di promozione dei servizi digitali pubblici che si estenderanno poi con il PNRR e la prossima programmazione strutturale 2021-27.

Connessi in Buona Compagnia si è aggiudicato recentemente il primo Premio Nazionale Competenze Digitali promosso dal Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e in virtù di questo riconoscimento ha avuto accesso alla selezione per il Premio Nazionale Innovazione 2022 riservato ai progetti più rilevanti nel panorama italiano. Queste importanti occasioni di riconoscimento a livello nazionale hanno permesso alla Toscana di incrementare l'attenzione sul tema delle competenze digitali, tanto che circa 60 Comuni hanno già risposto ad una prima indagine preparatoria al Pnrr promossa dall'Assessorato all'Innovazione della Regione Toscana che, insieme agli enti locali, stanno raccogliendo informazioni e dati sulle iniziative in corso per la promozione di competenze digitali nei loro territori, al fine di dimensionare al meglio le progettualità relative all'intervento 1.7.2 del PNRR per i Centri di Facilitazione Digitale in Toscana.