"Confcommercio Stories". Francesco, Gabriele, Lorenzo e Fabio: quattro amici del bar

Castiglione della Pescaia: Chissà se lo cambieranno, il mondo? Di certo ci proveranno con tutto il loro entusiasmo. Iniziando dal loro di mondo, quello dei cocktail multicolore dal gusto deciso. I “quattro amici al bar” della celebre canzone di Gino Paoli, a Grosseto diventano i “quattro amici del bar”. Il Bucazucche di Castiglione della Pescaia per la precisione, rilevato proprio da quattro trentenni grossetani, amici per la pelle, e prossimo all’inaugurazione. Loro sono Francesco Buglieri, Gabriele Macrì, Lorenzo Totti e Fabio Perin. Tutti con alle spalle una consolidata esperienza in gestione di pubblici esercizi. Francesco, Gabriele e Lorenzo, infatti, sono i titolari dell’Affinity; Fabio è il contitolare del Caffè Carducci. L’amicizia tra questi quattro ragazzi è stata più forte della concorrenza che ha diviso, seppur solo sulla carta, i due storici locali del centro storico di Grosseto. Li ha portati a unire le forze per prendere in mano uno dei cocktail-bar più conosciuti e apprezzati di Castiglione, il Bucazucche, appunto, ubicato nel centro del paese. Il locale è stato parzialmente ristrutturato perché potesse esprimere, anche esteticamente, la personalità dei quattro ragazzi. La tipologia di esercizio, però, resterà quella di un bar dove potranno essere gustati i cocktail di tutto il mondo, preparati con originale accuratezza. Inaugurazione domenica 14 aprile alle 18.



“E’ un periodo, questo ultimo, in cui registriamo un grande dinamismo imprenditoriale nelle giovani generazioni – commenta Danilo Ceccarelli, presidente provinciale di Fipe Confcommercio –. Anche nel caso di Francesco, Gabriele, Lorenzo e Fabio rileviamo come i nostri associati non si lascino scoraggiare dalla difficile congiuntura, ma, anzi, rilanciano disseminando un contagioso entusiasmo. Ed è bello vedere che la parte centrale di Castiglione si sta rivitalizzando con nuove attività come il bar ‘Cru’ e il nuovo bar ‘La Fonte’ che hanno inaugurato pochi giorni fa. A tutti il mio personale più grande in bocca al lupo e i migliori auguri da tutto lo staff Confcommercio Grosseto”.