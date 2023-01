Confcommercio: Al Sigep di scena la pasticceria senza glutine di Andrea Greco

Andrea Greco, patron del ristorante Il Carrettino di Grosseto, è tra i testimonial della pasticceria senza glutine al Sigep, la più grande fiera internazionale dedicata al mondo dei gelati e dei dolci di scena questo in questi giorni a Rimini.



Grosseto: Lo chef siculo-grossetano è presente alla manifestazione ospite dello stand gluten free nel padiglione B7, corsia 5, stand 200. Greco è uno dei protagonisti della manifestazione di quest’anno; nello stando, davanti al pubblico, sta realizzando i suoi croissant senza glutine e vegani, fatti con una miscela di farine dell’azienda siciliana, e anche muffin, biscotti e crostatine.

“Sono sicuramente tra i precursori della pasticceria gluten free – racconta Andrea Greco – Nel 2015 ho realizzato il primo croissant sfogliato senza glutine e vegano. Adesso sto girando il mondo per insegnare come si fa ad altri colleghi. Ad Amsterdam ho collaborato all’apertura di due pasticcerie, poi altre collaborazioni mi hanno portato a Salonicco, a Tenerife, a Barcellona e a marzo sarò a Ladispoli per l’apertura di un locale .

“Per me essere al Sigep è un grande onore, sono orgoglioso della strada che ho fatto; adesso comincio ad affermarmi in qualcosa su cui credo da sempre, ed è molto gratificante” conclude Greco. Così come è gratificante per Confcommercio Grosseto aver la cucina senza glutine nelle discipline della sua formazione.

“Questo è sicuramente un tema che ci sta a cuore – spiegano dalla Confcommercio – In Toscana hanno ricevuto una diagnosi di celiachia lo 0,48% della popolazione. L'attenzione verso il gluten free negli anni sta giustamente aumentando sempre di più, ed è pertanto importante fornire ai pubblici esercizi gli strumenti necessari per crescere ed affrontare nuovi business e nuove sfide, anche offrendo un menù senza glutine”