Confartigianato e Coldiretti consegnano al Vescovo Roncari statuina 2024 per Presepe della città

La statuina rappresenta una giovane casara, esperta nella lavorazione del latte alla base delle filiere di indiscusso pregio e tradizione Grosseto: È stata consegnata da Confartigianato Imprese Grosseto e Coldiretti Grosseto al Vescovo di Grosseto Monsignor Giovanni Roncari la statuina 2024 del Presepe, simbolo concreto della laboriosità del fare per la comunità. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente e del nostro futuro e delle aspirazioni comuni. In questa edizione dell’iniziativa, condivisa da Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, vengono messi in evidenza i valori rappresentati dalle imprese del territorio e dell’artigianato strettamente collegati a quelli della tradizione più consolidata del Presepe. Quest’anno la statuina rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano. Le statuine sono in distribuzione su tutto il territorio nazionale e consegnate ai Vescovi delle 226 Diocesi. Il Presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, è la “buona Novella” che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio, includere, è la famiglia. Con la spinta delle energie vere e buone raccolte sotto l’egida del Manifesto di Assisi, Fondazione Symbola, Confartigianato, Coldiretti con l’affiancamento della “Fondazione Fratelli tutti” vogliono portare un loro contributo, volto a diffondere la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile.

