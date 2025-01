Confagricoltura Toscana pone accento sulla centralità dell’impresa e sulla redditualità

Il 30 gennaio, in diretta su Italia 7 e sul canale YouTube dell’associazione, confronto tra il presidente Neri, la vicepresidente della Regione Saccardi, il professore di Economia e Politica agraria Capitano e il direttore Filiere agroalimentari di Confagricoltura nazionale Lenucci

Firenze: “Impresa e redditualità: innovare per crescere nel settore primario” è il titolo dell'evento organizzato da Confagricoltura Toscana che si terrà il 30 gennaio alle 10.30, in diretta su Italia 7 e sul canale YouTube di Confagricoltura Toscana.

Al confronto parteciperanno Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana, Fabian Capitanio, professore di Economia e Politica agraria all'università di Napoli Federico II, e Vincenzo Lenucci, direttore Politiche e Sviluppo Economico delle Filiere agroalimentari di Confagricoltura.

“Parlare di impresa significa esplorare concetti chiave come rischio, scelte strategiche e visione. Tuttavia, affinché un imprenditore possa esprimere appieno le proprie capacità, è fondamentale un quadro normativo chiaro, stabile e orientato alle opportunità” spiegano da Confagricoltura Toscana. “Oggi più che mai, servono strumenti dinamici e performanti per rafforzare la redditualità aziendale e promuovere una crescita sostenibile, aperta a nuove contaminazioni positive. Le attuali e conosciute dinamiche di mercato, unite all'incertezza sui sostegni economici, sottolineano la necessità di un approccio innovativo: innovare, investire e guardare al futuro con lungimiranza sono i pilastri per costruire un percorso di successo”.

L’evento ha l’obiettivo di stimolare il dialogo tra istituzioni, associazioni e imprese, individuando soluzioni concrete ai problemi del settore e ribadendo la centralità delle imprese agricole come motore di sviluppo e benessere.