Condoglianze dell'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia per la scomparsa di Silvio Coppini

Castiglione della Pescaia: Il sindaco e la giunta esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Coppini, protagonista della politica e baluardo dell'Amministrazione comunale castiglionese. Coppini aveva 79 anni, era malato da tempo. Era entrato in Consiglio Comunale nel 1975, eletto con la DC, e per più mandati era stato capogruppo dell'opposizione. Ha rappresentato la parte popolare della DC, quella che nel nuovo corso è diventata La Margherita ed è poi confluita nel PD. Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici nella giunta Roggiolani, ha lavorato al progetto per la rete dell'acquedotto che porta l'acqua a tutto il paese. «Lo ricordo come un politico di altri tempo – commenta l'assessore Susanna Lorenzini – che mi ha insegnato a districarmi nel mondo della politica, quando stavo iniziando. Un uomo che ha sempre portato avanti il suo pensiero senza mai perdere il rispetto delle istituzioni». «L'Amministrazione tutta - aggiunge la sindaca Elena Nappi - esprime il suo cordoglio e si stringe intorno ai familiari, la moglie Gabriella e i figli Claudio e Massimo, per questa perdita importante».

