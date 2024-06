Condizioni meteo ideali per la seconda giornata dell’Argentario Sailing Week

Porto Santo Stefano: Al termine delle prime due giornate di regate dell’Argentario Sailing Week, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario, si registrano i primi risultati con i 50 equipaggi che sia ieri che oggi si sono misurati nelle diverse andature tra le boe dei percorsi costieri, sempre in condizioni di vento leggero e mare calmo. Oggi in particolare il sole è stato protagonista sin dalla mattina offrendo ad armatori ed equipaggi lo scenario perfetto a terra e in mare del golfo dell’Argentario.



Classifica generale (dopo una prova per le classi):

BIG BOATS: 1° Mariska - Tamariska Doo; 2° Hallowe'en - Inigo Strez; 3° Mariella - Carlo Falcone

CRUISER YACHTS: 1° Vistona - Giovan Battista Borea D'Olmo: 2° Barbara - Roberto Olivieri; 3° Star Sapphire of London - Jakob Glatz

CLASSICI: 1° Crivizza - Ariella Cattai; 2° St. Christopher - Daria Cabai - Valentin Martin; 3° Optimista - Antonio del Balzo

SPIRIT OF TRADITION: 1° Freya - Luca Celeghini; 2° Pancho - Del Gallo Di Roccagiovine – Aresu; 3° Albelimar III - Marco Claudio Corneli

S&S SWAN: 1° Matchless - Giacomo Bei; 2° Dream - Francesco Pennesi Persio; 3° Tikka III - Luca Alessandrelli

CLASSIFICA GENERALE (dopo due prove per le classi):

VINTAGE: 1° Marga - Iginio Angelini 3 pt; 2° Chinook - Paolo Zannoni 3 pt; 3° Comet - Woodward – Fisher 8 pt;

CLASSIC IOR: 1° Matrero - Rafael Periera Aragon 3 pt; 2° Moro di Venezia – Massimiliano Ferruzzi 5 pt.; 3°Ojalà II - Susan Carol Holland 6 pt.

Gli ‘ImplaccAbili’ all’Argentario Sailing Week

Esaurito il tema della competizione e dei risultati, oggi non parliamo soltanto di vela. La giornata di domani, infatti, vedrà la partecipazione all’Argentario Sailing Week di un equipaggio davvero speciale, quello degli ‘ImplaccAbili’, che dal campo di rugby che frequentano assiduamente, si misureranno per la prima volta su quello di regata, a bordo di Alzavola. Rugby e vela sono gli sport di squadra per eccellenza e Claudio Tinari, azzurro della palla ovale negli anni ’80, fondatore e primo presidente dell’Unione Rugby Capitolina, nonchè armatore di Alzavola, ketch 18 metri varato nel 1924, lo sa bene. Da qui, l’ idea del Club e la nascita di una squadra di rugby inclusivo: in campo come in barca, infatti, si gioca misti, ogni abilità è inclusa adattando il gioco ad essa e mettendo in equilibrio le competenze di tutti, secondo un modello paritario che permetta l'espressione delle diversità e dia modo a tutti di essere coinvolti e in grado di accrescere le proprie capacità sportive e sociali. Questo il messaggio concreto che Claudio e la sua famiglia portano anche nel mondo della vela, dopo 15 anni di impegno concreto nel sociale sul tema delle diversità e dell’inclusione declinati attraverso il rugby, in qualsiasi forma come un diritto per ogni individuo.

Il programma di domani, sabato 15 giugno: la mattina alle 9:00 skipper briefing . Al termine delle regate, birra party e festa di compleanno per Alzavola della famiglia Tinari che spegnerà 100 candeline.

In memoria di Giancarlo Lodigiani, Presidente dell'Associazione Italiana Vele d’Epoca recentemente scomparso, da quest’anno sarà assegnato il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all’Argentario Saling Week.

I partner dell’Argentario Sailing Week 2024

L’azienda vitivinicola toscana COLLEMASSARI è Official Wine Supplier dell’Argentario Sailing Week nell’ambito delle attività che la vedono a fianco di Alinghi Red Bull Racing, challenger della 37esima America's Cup a Barcellona: GEBERIT, marchio leader nel settore dei prodotti sanitari è presente all’evento con una selezione dei suoi prodotti di punta caratterizzati da design e funzionalità innovativi; Il gruppo GREAT ESTATE leader nella gestione dei servizi immobiliari a livello internazionale, festeggia i suoi 10 anni dall'apertura della sede a porto Santo Stefano, L'hotel LA ROQQA il cui principio guida è il comfort, offre una reinterpretazione moderna di un'autentica esperienza toscana; MAG, grazie a 40 anni di storia e di ricerca nell’innovazione, è il broker di riferimento per le aziende nazionali ponendole al centro del mercato assicurativo internazionale, attraverso un approccio condiviso.

GARMIN e VERDISSIMO sono fornitori tecnici dell’Argentario Sailing Week 2024 .

L’ Argentario Sailing Week

La storia dell’ Argentario Sailing Week inizia nel 1992 quando un gruppo di Soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò una regata per imbarcazioni classiche denominata Le Vele d’Argento. Nel corso degli anni, la crescita costante delle imbarcazioni iscritte, l’ospitalità del territorio e un meteo sempre favorevole hanno contribuito all’affermazione dell’evento come punto di riferimento nel calendario internazionale delle regate delle barche classiche e d’epoca. Dal 1999 la manifestazione si chiama Argentario Sailing Week.

L’Argentario Sailing Week 2024 gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario, della Marina Militare, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo Oltre a patrocinio, il Comune di Monte Argentario supporta l’evento concretamente.

L'Argentario Sailing Week è una delle dieci regate che fanno parte del Campionato del Comitato Internazionale del Mediterraneo 2024, il cui programma prevede eventi in Italia oltre che in Spagna, Francia e Monaco.

foto di repertorio