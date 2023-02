Cronaca Concorso per direttore di Ostetricia e Ginecologia, la Asl valuta cosa fare 25 febbraio 2023

Redazione Grosseto: In relazione alla sentenza del Giudice del Lavoro sul concorso per il direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, la Asl Toscana sud est sta valutando le azioni da intraprendere, tra cui la possibilità di proporre ricorso in appello.



