Concorso fotografico: fino a 2mila euro per gli scatti più originali sulla Maremma

Un concorso per under 35, rivolto specialmente alle scuole, promosso dall’Associazione rotariana “Carlo Berliri Zoppi” con l’obiettivo di promuovere il territorio con immagini significative

Grosseto: C’è tempo fino al 15 aprile 2025 per partecipare al concorso fotografico “Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia”, promosso dall’Associazione rotariana “Carlo Berliri Zoppi” di Grosseto, che ha l’obiettivo di far osservare attentamente la Maremma e la sua realtà sociale, in maniera originale tramite le immagini dei partecipanti e “la luce speciale – come sottolineano gli organizzatori – dello spazio oggetto che, in questo caso, attraverserà i loro obiettivi”. I concorrenti si contenderanno un premio finale di 2mila euro diviso tra i tre autori giudicati migliori. Il concorso è stato presentato in occasione del primo appuntamento del ciclo di incontri, che porta la stessa denominazione, promosso dall’Associazione e dedicato a Adolfo Denci con il titolo “Il mondo dei paesi”.





“Si tratta di una iniziativa - dichiara Domenico Saraceno, presidente dell’Associazione rotariana ‘Carlo Berliri Zoppi’ - che intende completare, arricchendola, la rassegna delle tematiche riguardanti la nostra terra attraverso il filtro della storia e della sua evoluzione culturale. A queste l’Associazione ha dedicato molta parte della propria attività promuovendo in ogni circostanza e favorendo la formazione di strumenti e la trattazione di materie capaci di rendere il progresso della conoscenza di questo territorio un esercizio affascinante e allo stesso tempo utile a comprendere anche la realtà contemporanea. Oggi più che mai è necessario navigare in questa complessità ed il retaggio storico che determina la condizione e lo stato della nostra realtà civica, così singolare e tormentato, richiede attenzione generale e molteplici, appropriate chiavi di esplicazione. Il mondo rotariano del quale l’Associazione si configura come elemento costitutivo locale, ritiene quindi di partecipare attivamente a tale processo e siamo ben lieti di arricchire il ciclo di incontri dedicato alla fotografia con questo concorso, che vuole premiare e riconoscere la creatività e competenza dei più giovani”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di illustrare, raccontare e promuovere il territorio maremmano e farne risaltare l’essenza intima e profonda attraverso l’originalità e la creatività degli scatti, i quali dovranno avere la Maremma e la sua gente come oggetto principale con uno sguardo particolare alle sue realtà ambientali e sociali. Ai partecipanti è conferita la piena libertà di rivelare tramite le foto la loro visione su tali tematiche, nella varietà delle possibili declinazioni. La proposta, inoltre, è diretta in particolare alle scuole di ogni ordine e grado e si pone l’obiettivo di promuovere l’espressione delle capacità creative come delle abilità tecniche dei giovani e degli studenti.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. I concorrenti, di qualunque nazionalità o residenza, dovranno essere under 35 e potranno presentare le proprie opere entro il 15 aprile 2025. La premiazione si terrà mercoledì 23 aprile, a margine dell’ultimo incontro che si svolgerà al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, in via Vinzaglio, 27. Oltre alla consegna di un attestato d’onore, inoltre, è previsto un premio di mille euro per il vincitore del concorso, seicento euro per il secondo classificato e quattrocento euro per il terzo. Attestati di merito verranno rilasciati ai partecipanti distintisi nella competizione.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di presentazione della domanda è possibile visitare il sito www.rotarygrosseto.it, nella sezione dedicata all’Associazione “Carlo Berliri Zoppi”, oppure scrivere all’indirizzo segreteria@associazionerotarianacbz.it.

Gli incontri di “Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia” proseguiranno, al Polo culturale Le Clarisse, mercoledì 26 febbraio con “Felici Andreis: il paesaggio e la bonifica”, mercoledì 26 marzo con “Corrado Banchi: il reporter della miniera” e mercoledì 23 aprile con “I fratelli Gori: l’archivio fotografico della Maremma del dopoguerra”.