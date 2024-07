Concorsi: Comune di Montalcino cerca Istruttore Tecnico

Montalcino: Il Comune di Montalcino ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato per un posto da Istruttore Tecnico, inquadrato nell’area degli Istruttori (ex categoria C1) da destinare all’Area 6 “Servizio Manutenzione e SUAP”, fatte salve eventuali e diverse esigenze dell’Amministrazione.

I requisiti per partecipare al concorso sono riportati nel bando scaricabile dal sito del Comune di Montalcino, reperibile al seguente link: https://www.comune.montalcino.si.it/index.php/it/news/bando-di-concorso-per-soli-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-1-posto-di-istruttore-tecnico-inquadrato-nellarea-degli-istruttori

I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione al concorso entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione, collegandosi a InPA, Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione, www.InPA.gov.it. La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente tramite la procedura prevista dal Portale Unico del Reclutamento. Al fine dell’ammissione delle domande, farà fede la comunicazione informatica dello stesso Portale Unico del Reclutamento.