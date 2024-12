Conclusa la stagione della raccolta delle olive

La Cantina di Pitigliano annuncia la conclusione della stagione della raccolta delle olive, caratterizzata da un percorso lungo e impegnativo, con tante sfide, ma anche risultati soddisfacenti in termini di qualità del prodotto finale.

Pitigliano: Durante questa annata, il quantitativo di olive raccolte ha raggiunto circa i 13.000 quintali, frutto del grande impegno e dedizione dei produttori coinvolti.

La campagna olearia è stata segnata da un andamento climatico particolare: un inizio molto caldo ha influito sugli aromi dell’olio, mentre le piogge abbondanti successive hanno reso ancora più complesso il lavoro nei campi. Nonostante queste difficoltà, le olive si sono mantenute sane e di ottima qualità per tutta la durata della raccolta.

L’olio prodotto quest’anno si presenta con parametri eccellenti e acidità molto basse, segno tangibile di un’attenta lavorazione e della cura nella selezione delle olive.

A livello aromatico, l’olio risulta leggermente più “piatto” rispetto ad annate precedenti, un aspetto attribuibile all’andamento climatico che ha caratterizzato il periodo. Tuttavia, la qualità intrinseca dell’olio resta indiscutibile e rappresenta ancora una volta la tradizione e l’eccellenza della produzione locale.

“È stata una stagione lunga e non priva di ostacoli, ma grazie al lavoro e alla resilienza dei nostri produttori, possiamo essere soddisfatti del risultato finale” – commenta Moreno Felici, Presidente della Cantina di Pitigliano. “L’olio di quest’anno, pur con qualche piccola particolarità, testimonia il nostro impegno costante per offrire un prodotto sano e genuino, in grado di rappresentare al meglio il territorio e la nostra tradizione olearia.”

La Cantina di Pitigliano ringrazia tutti i produttori, collaboratori e clienti che continuano a supportare e valorizzare il lavoro della filiera locale.