Con un concerto al tramonto, l’Orbetello Piano Festival omaggia la Festa Europea della Musica

Orbetello: Un suggestivo concerto al tramonto per celebrare la Festa Europea della Musica: è quanto propone l’Orbetello Piano Festival che il prossimo venerdì 21 giugno invita il suo pubblico nel singolare Teatro Vegetale del Botanical Dry Garden – Mates Piante, dove alle ore 19.45 si esibirà il Duo Narthex che vede protagoniste Claudia Giottoli (flauto) e Maria Chiara Fiorucci (arpa) in un programma con musiche di M. Barthomieu, S. Lancen, M. Amorosi, N. Rota, F. Santucci.



Premiata in vari concorsi internazionali di musica da camera, Claudia Giottoli si è esibita in vari paesi europei per molti festival ed istituzioni. Ha sempre coltivato un interesse particolare per la musica moderna e contemporanea. Ha registrato repertorio originale per flauto e pianoforte del ‘900 spagnolo per Stradivarius e repertorio cameristico di Ravel, Jolivet e Debussy per Brilliant Classics. Per la stessa etichetta ha inciso l’opera completa per flauto di Giacinto Scelsi. Ha pubblicato articoli sul repertorio flautistico del XX secolo sulla rivista Falaut. Insegna flauto al Conservatorio di Musica di Perugia ed è stata invitata a tenere masterclass a Dublino (Royal Irish Academy of Music) e Salisburgo (Mozarteum)





Maria Chiara Fiorucci arpista eclettica, svolge la sua attività sia in ambito cameristico che orchestrale, con particolare attenzione alla musica contemporanea da camera, ricercando e collaborando attivamente con alcuni tra i più importanti compositori italiani e americani. Prima esecutrice e dedicataria di numerose opere, ha inciso in prima assoluta per Tactus, Capstone records, ICIA, Naxos, Brillant Classics e Rai Trade.

Le sue esecuzioni sono state trasmesse in diretta Rai, Radio Cemat, Radio 5 e Radio Vaticana. Collabora in veste di solista e orchestrale con importanti istituzioni e svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.





Il concerto è una gustosa anteprima dell’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra che, giunta quest’anno alla sua 13ma edizione, porterà il pianoforte in alcuni dei luoghi meno frequentati della laguna toscana, trasformandoli in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo.

Il sipario sull’Orbetello Piano Festival si alzerà venerdì 12 luglio alle ore 21.30 quando, la suggestiva Terrazza Guzman, si trasformerà in palcoscenico per accogliere “A bordo laguna”, il piano recital di Artem Tereshchenko, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Junior 2023 con musiche di Chopin, Liszt, Ravel e Gershwin.

Giovedì 18 luglio alle ore 21.30 il festival si sposterà in Piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello dove, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Filipe Cunha eseguirà il “Concerto No. 3” di Beethoven con, al pianoforte, Umberto Ruboni, giovane talento vincitore di Orbetello Piano Competition Master 2023.

Davanti ad un panorama mozzafiato venerdì 19 luglio alle ore 21.30 la scogliera sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone accoglierà il pianoforte di Alessio Masi, premio "Hermès per i Talenti" nel 2022, che eseguirà un programma con musiche di Chopin, Rota, Franck e Prokofiev.

Venerdì 26 luglio alle ore 21.30 nel paesaggio incontaminato dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Casale della Giannella il pianoforte di Simon Haje, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Online 2023, regalerà emozioni senza fine con musiche di Beethoven e Liszt mentre, mercoledì 31 luglio alle ore 06.00, a grande richiesta torna il “Concerto all’alba” nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Bosco di Patanella. Protagonista la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata.

Quindi l’Orbetello Piano Festival 2024 si sposta al Forte delle Saline di Albinia con “I concerti alla Torre”: giovedì 1 agosto alle ore 21.30, Gianluca Faragli, sarà protagonista del piano recital “Reminiscenze”.

Venerdì 2 agosto sempre alle ore 21.30 il pianoforte di Tomasz Zajac, offrirà un programma di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Sabato 3 agosto alle ore 21.30 Si rinnova l’appunatemnto che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein.

Gran finale domenica 4 agosto alle ore 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.