Cultura Con "Respira la purezza del vento" Yari Lepre Marrani al concorso nazionale "Una lirica per l'anima" 15 aprile 2024

Redazione

Grosseto: Con la poesia "Respira la purezza del vento", tratta dalla silloge Liriche crepuscolari, il poeta, scrittore ed editorialista culturale Yari Lepre Marrani è in gara al concorso nazionale "Una lirica per l'anima" Caiazzo - Caserta, edizione 2024. «Cercare nella poesia quell'espressione artistica aulica - spiega l'autore - la quale, attraverso emozioni quali malinconia, sfumature crepuscolari, romanticismo ed elegia, crei componimenti capaci di produrre emozioni forti, di gioia o dolore sino a divenire veicolo di passione, arte e tormento: ecco quel che mi piace». Il titolo e il contenuto della poesia vogliono incarnare un sentimento di amore per la vita. Respira la purezza del vento Non serrare il tuo cuore né lasciare che il tuo corpo affondi nel dolore, non smarrirti nella serra del rancore ma respira questo atipico vento che impetuoso ti raggiunge il volto a mutar l’angoscia che t’opprime, a svellerti dal tuo sordo [tormento. Respira sino a irradiarti le punte estreme del tuo corpo, le candide effusioni del vento non sono che lembi di vita il suo suono è dolce come la lira che vacilla sulle onde del [mare e da essa i marosi traggono melodie soavi simili ai canti [dell’usignolo, tra i pioppi nascosto, a stornellare nel notturno silenzio [dei campi. Respira sino a invocare i venti nunzi d’amore, emissari di magia che allontanano il dolore dal tuo debole cuore. Respira a pieni polmoni finchè esploderai in un fulgente [sorriso e croci e affanni della tua vita più non inarcheranno la bellezza tenera del tuo viso. La Croce muore nel tuo respiro, si dissipano gli affanni, si schiude il varco della bocca tua in sorrisi solenni, respira, inspira, tocca il cielo con il tuo sospiro. Grumi di nuvole si dilatano, il vento rugge grida d’amore e scossi saranno anche i fusti di olmi e frassini quando, [respirando, cesserà il tuo antico dolore. Respira l’ebbrezza della tua energia rifiorita. Respira questo vento puro che ha nome Vita.

