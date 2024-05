Con “Outsiders” la danza celebra i Veneti di Maremma

Grosseto: L’evento ideato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/ Compagnia Francesca Selva e realizzato grazie al contributo fondamentale di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze utilizza il linguaggio universale della danza per raccontare le storie dei discendenti degli immigrati veneti che negli anni '30 hanno ripopolato Alberese



La danza è linguaggio universale scelto per celebrare la storia dei discendenti degli immigrati veneti che negli anni '30 hanno popolato e contribuito a bonificare le terre della zona di Alberese, trasformandole in terreni ricchi e fertili e ancor oggi patrimonio dell'intera Maremma grossetana.

Venerdì 3 e sabato 4 maggio dalle 17.30 in poi, presso la Strada dei Magazzini ad Alberese, dopo visita guidata ai luoghi della memoria di quella emigrazione e l’apericena a base di prodotti tipici locali, andranno in scena gli spettacoli della Compagnie di danza venete Naturalis Labor e ErsiliaDanza e della Compagnia residente Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva.

Ad aprire le serate sarà proprio la Compagnia residente con la performance “Outsiders” una produzione sostenuta dal MIC e Regione Toscana, interpretata dai danzatori Luciano Nuzzolese Claudia Mazziotti sulle coreografie di Francesca Selva. Un tributo al concetto del viaggio inteso come viaggio interiore e cambiamento di vita e non solo come viaggio nel tempo e nello spazio. Un intenso e struggente passo a due ispirato alla storia dei Veneti di Maremma, accompagnerà il racconto realizzato con le interviste di Luigi Zannetti. Seguirà “Più forte di me” della Compagnia Ersilia Danza con la regia di Laura Corradi e le coreografie di Gessica Perusi e Tommaso Cera. Una appassionata riflessione sul concetto di confine tra amore e tolleranza, tra rabbia e tenerezza. Chiude l’evento ‘Pezzi Fragili’ lo spettacolo della Compagnia Naturalis Labor. Emotivo, sottile, poetico, nato quasi d’istinto, racconta la storia di due persone che si trovano vicine e pronte per un ipotetico viaggio. Una condivisione profonda, due persone sconosciute che si rendono quanto uno sia importante per l’altra. Gli interpreti Roberta Piazza e Andrea Rizzo raccontano una storia d’amore che è anche una storia di umanità.

In caso di pioggia l’evento del 3 maggio si terrà presso la Sala Cinema della Pro Loco di Alberese (la conferma per chi ha prenotato arriverà via whatsapp).

“Ai Veneti di Maremma” è ideato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/ Compagnia Francesca Selva nell’ambito del progetto Nexstage e perfezionato in Cassero On Fest 2024 e realizzato grazie al contributo fondamentale di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la collaborazione con Istituzione Le Mura Le Orme, Pro loco Alborensis e Parco della Maremma e il patrocinio di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura ed il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.