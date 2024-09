Con la 1° sagra del Piatto Povero a Torniella si chiude l’estate di eventi sul territorio

L’evento proporrà pietanze tipiche nella sede del rinnovato centro civico



Roccastrada: ultima ma solo in ordine cronologico, la 1° Sagra del Piatto Povero che si terrà a Torniella nei giorni 13 e 14 settembre, farà da chiusura alla lunga estate di eventi che hanno animato per residenti e turisti, i borghi e le piazze del territorio di Roccastrada.

La sagra di Torniella nasce da un’idea della Pro Loco Piloni-Torniella che, forte della fresca inaugurazione del rinnovato centro civico “Val di Farma”, ha fortemente voluto organizzare una sagra in una parte del territorio che non si era mai contraddistinta in passato per la promozione di un prodotto tipico. E l’idea è stata quella di valorizzare una serie di piatti definiti poveri perché appartengono alla tradizione di una volta. Naturalmente l’obiettivo della locale pro loco è quello di far diventare quello della Sagra del Piatto Povero un appuntamento annuale finalizzato alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.





Questo il programma della due giorni di festa:

Venerdi 13 settembre:

ore 17.00 La "merenda della miseria" - Rappresentazione teatrale con i bambini di Torniella, Piloni e Roccastrada. Inaugurazione anno scolastico con merenda offerta a bambini e ragazzi.

ore 19.30 apertura cucina

ore 21.00 Michela & Attenti a quei due

Sabato 14 settembre:

ore 12.30 apertura cucina

ore 17.30 "La minestra di passi lunghi" - Rappresentazione teatrale con gli abitanti di Torniella e Piloni.

ore 18.30 presentazione libro ricette di Carla Fiorentini

ore 19.30 apertura cucina

ore 22.00 "Amico fragile" (omaggio a Fabrizio De Andrè) - Concerto in Piazza del Castello ad ingresso libero.

Maggiori info sito web e pagine social di: Pro Loco Piloni-Torniella.