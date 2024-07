Con “Kind of Bill”, Jazz & Wine in Montalcino omaggia Bill Evans

Montalcino: È un sentito tributo a Bill Evans quello che domani giovedì 25 luglio propone Jazz & Wine in Montalcino la rassegna nata dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino.

Le mura medioevali della Fortezza ubicata nel cuore della cittadina toscana, si trasformeranno in un insolito teatro per accogliere KIND OF BILL, un progetto ideato dal pianista Dado Moroni che, insieme al bassista Eddie Gomez e al batterista Joe La Barbera, offrirà un viaggio nelle musiche del celebre pianista scomparso nel 1980.

Moroni, insieme al bassista Eddie Gomez e al batterista Joe La Barbera, ha sempre mostrato profondo amore per la musica di Evans, contribuendo notevolmente a mantenerne viva la memoria e a rinnovare le sue idee musicali nel corso degli anni: "Kind of Bill" mira proprio a celebrare l’eternità del suo messaggio, un’eredità preziosa per i tre protagonisti della serata.

Così, "Kind of Bill" è anche un tributo a loro per il loro continuo impegno nel preservare la magia della musica di Evans attraverso i loro progetti. Questo omaggio non si limita alle composizioni originali di Bill, ma include anche standard che, sotto le sue abili dita, sono diventati pezzi quasi completamente nuovi, insieme a composizioni firmate da Moroni, Gomez e La Barbera.

Il festival prosegue poi con la voce e la classe di una delle più affascinanti interpreti italiane: venerdì 26 luglio sul palco della Fortezza di Montalcino arriva TOSCA con lo spettacolo “La bella estate”. Ad accompagnarla, il suo sestetto con Giovanna Famulari (violoncello, voce, piano, percussioni), Massimo de Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (batteria e percussioni), Fabia Salvucci (voce e tamburi a cornice) e Arabella Rustico (contrabbasso).

Appuntamento con la storia della musica sabato 27 luglio: a Jazz & Wine arriva ANDY JAMES & JON COWHERD ALL STAR.

Eccellenze del jazz internazionale, che hanno fatto la storia della musica a livello mondiale, si incontrano nella terra del Brunello per dare vita a uno spettacolo destinato a lasciare il segno.

A Montalcino, Andy James (voce) sale sul palco con una band composta da soli “numeri uno” che vanta musicisti come Jon Cowherd (piano), John Beasley (organ), John Ellis (fiati), Dave Binney (sax), Doug Weiss (basso), Chico Pinheiro (chitarra), Michito Sanchez (percussioni) e Allan Mednard (batteria).

La 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiude col botto: domenica 28 luglio nella Fortezza Medicea arrivano AYMÉE NUVIOLA QUINTET feat. Kemuel Roig.

Vincitrice di diversi Grammy, Aymée Nuviola cantante, musicista, cantautrice e attrice è considerata in maniera unanime come la migliore esponente del latin jazz, la sola in grado di raccogliere l’eredità di Omara Portuondo e Celia Cruz.

Con Aymée Nuviola (voce) si esibiscono Kemuel Roig (piano), Julian Avila (chitarra), Jose “Majito” Aguilera (percussioni), Yandy Garcia Palacio (batteria) e Samuel Burgos (basso).

La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.