Con il FAI alla scoperta dell’Arboreto di Maremma

Domenica 24 novembre, ore 9.30, in località Rigoloccio frazione di Bagno di Gavorrano. Consigliata la prenotazione.

Grosseto: L'Arboreto di Maremma è il nuovo appuntamento proposto dalla delegazione FAI di Grosseto domenica 24 novembre, alle 9.30, in località Rigoloccio, frazione di Gavorrano. Appena terminata la campagna FAI per il clima, nell'ambito della settimana dedicata alla Festa dell'Albero, grazie all'ospitalità della famiglia Stefanini, proprietaria del sito, sarà possibile visitare questa collezione di piante “realizzata dall’uomo per l'uomo" che comprende più di 60 specie diverse tra alberi ed arbusti come querce, pini, aceri, carpini, sorbi, lentischi e una rara raccolta di circa 50 specie diverse della regina delle piante pioniere: lo splendido Cisto.

Saranno narratori d'eccezione Paolo Stefanini, Giovanni Quilghini, Stefano Vagniluca, dottori ambientali, che ci racconteranno delle piante, del clima, della fauna, del suolo e della biodiversità. Conoscere per comprendere questa è la ricetta del FAI per affrontare la battaglia di tutte le battaglie: la salvaguardia del nostro pianeta terra.

Per concludere al meglio la giornata di festa saranno messi a dimora anche tre nuovi alberi ed è prevista la degustazione di una tisana preparata con il Cisto di Creta con proprietà antivirali, antibatteriche e antiossidanti.

Contributo libero a favore del FAI euro 5. Prenotazione non obbligatoria ma consigliata al 3391033586. Per partecipare indossare scarpe comode. In caso di maltempo la visita verrà rimandata.