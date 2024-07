Con i "Buoni sport" di Conad sostieni la Pro soccer lab

Grazie ai “Buoni sport” reperibili nei supermercati Conad di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Follonica sarà possibile sostenere la società neroverde per l’acquisto di nuovo materiale sportivo



Grosseto: Grazie all’accordo tra la Pro soccer lab e i supermercati Conad di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Follonica, sarà possibile sostenere la società neroverde nell’acquisto di nuovo materiale sportivo e attrezzature per la scuola calcio e per i progetti sociali. Per farlo basta fare la spesa nei punti vendita Conad, raccogliere i “Buoni sport”, che saranno consegnati ogni 15 euro di spesa, e consegnarli direttamente in una delle due sedi della Pro soccer lab.

L’iniziativa “Sosteniamo il futuro dello sport” è stata lanciata da Conad insieme a Sport e salute, partner ufficiale del progetto che promuove lo sport e i corretti stili di vita, per sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.

“Siamo felici di collaborare ancora una volta con Conad – ha spiegato Michela Totti, della segreteria Pro soccer lab – e unire i nostri nomi incentivando la pratica sportiva e supportando, ancora di più, tutti quei bambini e ragazzi che partecipano ai nostri progetti e alle nostre attività. Ci teniamo a ringraziare Conad che da sempre è attenta alla crescita sportiva del territorio”.

Per informazioni sui tornei e sulle attività della Pro soccer lab è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram, mentre per informazioni sul progetto “Sosteniamo il futuro dello sport” è possibile visitare il sito www.conad.it.