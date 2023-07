Comune ha pubblicato bando 1 “Rilancio economia”

Il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato il bando 1 “Rilancio economia” per interventi di edilizia e miglioria su beni immobili, mediante erogazione di contributo al committente dei lavori.



Monterotondo M.mo: “Replichiamo una misura che ha funzionato in questi anni - afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine - ed ha permesso di sostenere l’economia locale incentivando la riqualificazione delle proprietà private presenti sul territorio. Essere vicino alle esigenze dei cittadini passa anche dell’aiuto finanziario che può essere dato per interventi di edilizia. Un’azione fondamentale che negli anni ha consentito di contribuire al decoro e la qualità dei nostri centri abitati.

"La misura – prosegue il primo cittadino – è stata anche pensata dal Comune per far lavorare le ditte edili locali. Infatti, abbiamo previsto un contributo massimo erogabile molto più alto, pari a 5mila euro se i lavori vengono affidati a ditte con sede legale e operativa a Monterotondo Marittimo, a fronte dei 1500 euro erogabili come contributo massimo, nel caso in cui i lavori siano affidati ad aziende edili che non hanno sede operativa o legale nel territorio comunale.”

Le domande di contributo devono pervenire al Comune di Monterotondo Marittimo entro e non oltre le ore 24 del 31 ottobre 2024. Possono essere inviate per pec a comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it, oppure on-line allo sportello telematico (SUT) dal sito istituzionale del Comune, accedendo a seguito di autenticazione con Spid o Carta di Identità Elettronica (CIE); o in alternativa consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune, in via Licurgo Bardelloni 69, a Monterotondo Marittimo. Alla domanda dovrà essere allegato il preventivo di spesa e il documento d’identità del committente. È un bando “a sportello”, pertanto le domande saranno valutate nell’ordine di presentazione.

Il bando integrale e tutti gli allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/Bando1-2023-Rilancio-Economia.html - Per domande o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale in orario di ricevimento al pubblico 0566906352 - 0566906364.