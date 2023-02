Comune Grosseto: Incontro sul tema della Denatalità

Grosseto: La giunta comunale del Comune di Grosseto ha approvato all'unanimità di patrocinare ed organizzare, in accordo con la commissione comunale per le parità e le parti opportunità tra uomo e donna, un incontro dedicato al tema della denatalità in Italia che si terrà sabato 4 marzo alle ore 16:30 alla Sala Eden di Grosseto.



La proposta è pervenuta dalla presidente della commissione, Carla Minacci, la quale ha ritenuto necessario approfondire e analizzare a 360° il tema della denatalità, anche a seguito dell'istituzione nazionale della Giornata della Vita Nascente del 25 marzo: un argomento che rappresenta una realtà decisamente critica e a cui merita dedicare un momento di discussione approfondita, visto che attualmente l’Italia risulta essere al penultimo posto della graduatoria relativa alle nascite dei paesi dell’Unione Europea.

“Gli ultimi dati Istat testimoniano una costante diminuzione del numero di nascite dal 2008, quando se ne contavano ben 176.410 in più di quelle odierne (+30,6%). Da allora ogni anno il numero è negativo ma forse varrebbe la pena chiedersi il perché - affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti – Occorre mettere i giovani e le donne in condizione di poter permettersi di fare figli e costruirsi una famiglia, garantendo loro opportunità lavorative e i servizi necessari”.