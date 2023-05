Cronaca Comune cerca farmacisti stagionali per il periodo estivo ed autunnale 23 maggio 2023

Redazione Comune Castiglione offre la possibilita’ di pernottamento ai farmacisti ed ai laureati in farmacia che accetteranno di lavorare alla comunale di via Ansedonia in estate ed in autunno Castiglione della Pescaia: Il Comune cerca farmacisti stagionali per il periodo estivo ed autunnale, in subordine anche laureati in Farmacia non abilitati per stage extra-curricolare, offrendo ai soggetti interessati la possibilità di pernottamento.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it allegando copia di un documento di riconoscimento e curriculum vitae.

