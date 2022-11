Coeso. Cantieri della Salute: un corso sulla mediazione neuroculturale

Ecco come iscriversi ai prossimi moduli



Grosseto: Partirà oggi, sabato 19 novembre, il primo modulo del corso di formazione, organizzato da Coeso Sds, in accordo con Neuropeculiar Aps e con Unione italiana ciechi sezione provinciale di Grosseto, indirizzato alle realtà associative locali che operano in ambito socio sanitario. L’obiettivo del corso, che avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà diviso in quattro incontri, è quello di far conoscere le peculiarità connesse alle neurodivergenze, con un focus incentrato sugli strumenti e le dinamiche messe in atto nelle attività di mediazione neuroculturale.

Il corso è organizzato nell’ambito del progetto “Cantieri della Salute” potenziamento della partecipazione civica in ambito sanitario, sociale e socio sanitario, ed è promosso da Anci Toscana e Federsanità-Anci Toscana. In questo contesto Coeso Sds avvierà la sperimentazione dell’implementazione del modello partecipativo nella sanità, per garantire a tutte le persone che risiedono sul territorio un equo accesso ai servizi sociosanitari attraverso la rimozione degli ostacoli.

La formazione avrà la durata di 16 ore complessive calendarizzate in quattro moduli di quattro ore ciascuno, tutti online tranne l’ultimo. Si partierà domani 19 novembre, dalle 9 alle 13 con “Condizioni dello spettro autistico”; il 26 novembre dalle 14.30 alle 18.30 “Disabilità visive”, mentre il 10 dicembre dalle 9 alle 13 “Strumenti/dinamiche di Mediazione neuroculturale”. Il 17 dicembre, infine, dalle 15 alle 19 ci sarà l’ultimo corso “Simulazione delle attività di Mediazione neuroculturale nei contesti sanitari” che sarà questa volta in presenza. La cadenza è settimanale e il giorno di realizzazione degli incontri è previsto il sabato al fine di favorire una maggiore possibilità di partecipazione.

Si può partecipare anche ai singoli moduli di formazione iscrivendosi tramite il link https://bit.ly/3teEZpo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Neuropeculiar Aps email: segreteria@neuropeculiar.eu.