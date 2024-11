Cna, Finale territoriale del Premio Cambiamenti e premiazione dei giovani per “IdeArti"

È interamente dedicato alle idee di impresa e ai giovani l’evento organizzato da Cna Grosseto: premi in denaro e servizi per i progetti più innovativi. L'incontro l'8 novembre, dalle 16, nella sede di corso Carducci a Grosseto

Grosseto: È interamente dedicato alle idee di impresa l’evento organizzato da Cna Grosseto per venerdì 8 novembre, dalle 16, nella sala “Marraccini” di Banca Tema, in corso Carducci a Grosseto. È in programma, infatti, la finale territoriale del Premio Cambiamenti, il contest di Cna nazionale che premia il pensiero innovativo delle imprese italiane, accanto alla quale saranno annunciati anche i vincitori di “IdeArti – Giovani innovatori”, il concorso ideato da Cna Grosseto e rivolto ai giovani dai 16 ai 20 anni.

Il primo ed il secondo classificato della finale territoriale del Premio Cambiamenti potranno partecipare alla finale regionale, in programma il 27 novembre al Murate Idea Park di Firenze, ma saranno i primi tre classificati a ricevere un riconoscimento da Cna Grosseto: dei buoni del valore complessivo 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo, da spendere in beni o servizi presso azienda associate a Cna Grosseto. E anche i giovani partecipanti al concorso “IdeArti”, nell’ambito del progetto “Artigiani del futuro” otterranno un premio: del valore complessivo di 500 euro.

Saranno presenti all’iniziativa, che mira ad essere anche una vetrina e un’occasione di presentazione per gli imprenditori e per gli studenti il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il direttore di Banca Tema Fabio Becherini, oltre a Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore, e Debora Pizzetti ed Elena Dolci, responsabili, rispettivamente, dei premi Cambiamenti ed Idearti.