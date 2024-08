Clorofilla. il cinema verde arriva in Maremma

Dal 7 all’11 agosto a Festambiente documentari, spettacoli, libri nel segno dell’ecologia e della sostenibilita’ con il Clorofilla film festival



Anteprime: il nuovo documentario su mimmo lucano e il film che racconta il rapporto tra orsi e uomo in trentino

Grosseto: Il cinema verde del Clorofilla film festival torna a brillare in Maremma. Dal 7 all’11 agosto, all’interno di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente, che si svolge nel Parco della Maremma (Gr) da 36 anni, la rassegna “green” dell’associazione ambientalista darà spazio a documentari, spettacoli e libri al tramonto. Realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno di SIAE, Otto per Mille Chiesa Valdese e Fondazione CR Firenze, la rassegna giunge nel 2024 alla sua XXIII edizione. Anche quest’anno l’immagine del festival è stata realizzata dall’illustratrice Chiara Di Vivona.

Tra le anteprime Un paese di resistenza di Shu Aiello e Catherine Catella, che sono tornate a Riace, dopo Un paese di Calabria, per raccontare le nuove vicende che hanno visto protagonista Mimmo Lucano, e Pericolosamente vicini di Andrea Pichler che racconta il rapporto tra uomini e orsi in Trentino. Ci sarà spazio anche per parlare di pesca sostenibile con Until the end of the world di Francesco De Augustinis e LifeDelfi di Roberto Lo Monaco. Il tema dei diritti nel mondo del lavoro è invece trattato nel documentario Uomini in marcia di Peter Marcias.

Ma le proiezioni saranno molte altre – circa 50 - e andranno avanti fino a dicembre quando si conosceranno i vincitori di questa edizione. Quest’anno, oltre al premio della giuria, per la sezione documentari a tema ambientale e sociale è previsto anche un riconoscimento assegnato dalla redazione di E-Habitat.

Prima delle proiezioni, al tramonto, in un uliveto utilizzato al naturale spazio ai libri e al teatro. Si parlerà di Stephen King con il libro I luoghi del re di Michele Mingrone, Caterina Scardillo e Sara Vettori, di conflitti in La ballata delle frontiere del giornalista Flavio Fusi, di personaggi straordinari come Billie Holiday e Giacomo Losi nei libri di Alessandro Angeli.

Per il teatro il giovane attore Pietro Angelini proporrà il suo Un onesto e parziale dialogo sopra i massimi sistemi, mentre con Gaza Ora, performance realizzata con il Teatro nel bicchiere in cui sedici attori si alterneranno nelle letture che raccontano la guerra nel vivere quotidiano di un regista palestinese.

Clorofilla è un progetto di Legambiente, Festambiente, realizzato in collaborazione con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, Clan, Le Vie dell’Orto, Saturnia Film Festival, Festa del Cinema di Mare, Antropocine, Life After Oil, Docudonna, RAG – Rete Antidiscriminazione Grossetana, Arci Libreria Qb, Teatro nel Bicchiere, Festival A Veglia.

Ingresso gratuito – www.clorofillafilmfestival.it – www.festambiente.it (sezione clorofilla film festival)