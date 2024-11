Cinque nuove panchine inclusive nei parchi di Grosseto: al via l’installazione

Grosseto: La città si conferma il suo impegno verso l’inclusività e il benessere di tutti i cittadini con l’installazione di cinque panchine inclusive nei parchi principali della città. Spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - la prima panchina è stata collocata nel parco giochi di via Ximenes, un gesto simbolico che inaugura un progetto dal grande valore sociale e comunitario”. Le panchine, progettate per garantire accessibilità e comfort anche a persone con disabilità, saranno posizionate successivamente nei parchi di via Einaudi, parco Pertini, parco Signori e nel nuovo parco del Diversivo. Si tratta di un'iniziativa realizzata dall’assessorato ai Lavori pubblici in collaborazione con l’assessorato al Sociale, la Consulta comunale per la disabilità e il Garante della disabilità. “Con questo gesto – continua il sindaco Vivarelli Colonna – facciamo un ulteriore passo verso la costruzione di spazi urbani più inclusivi, dove ogni cittadino possa sentirsi accolto e valorizzato”.

Le panchine inclusive non sono solo un elemento d’arredo urbano. “Ma – sottolineano gli assessori ai Lavori pubblici e al Sociale Riccardo Ginanneschi e Maria Chiara Vazzano - un simbolo concreto di attenzione e sensibilità verso le esigenze di tutti. È nostro dovere promuovere politiche mirate a rendere Grosseto una città dove l’accessibilità non sia un’eccezione, ma una regola. Questo percorso può essere realizzato su più fronti: con un lavoro intellettuale a livello formativo, per esempio. Ma anche grazie a strumenti concreti come, appunto, delle panchine”.

Importante il ruolo della Consulta per le disabilità. “Con queste panchine inclusive – evidenzia la presidente Valentina Corsetti - vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la nostra città è di tutti e per tutti. È indispensabile creare un ambiente in cui ogni cittadino possa sentirsi a casa, indipendentemente dalle sue abilità o esigenze particolari. Ringrazio l'Amministrazione comunale per essere sempre disponibile e sensibile a tali iniziative e per aver accolto il nostro progetto”. In linea le parole del Garante della disabilità Diego Montani: “Ritengo che questo sia un ennesimo segnale importante per tutta la società. Spero vivamente che il percorso per una città inclusiva, cosciente e partecipe vada avanti speditamente per il bene di tutti”.