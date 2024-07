Cinigiano, un cartellone estivo ricco di eventi

Il Sindaco Luciano Monaci: tante iniziative che rendono vivi i nostri borghi



Cinigiano: Un’estate ricca di eventi nel Comune di Cinigiano grazie all’Amministrazione comunale, alla Fondazione Bertarelli e alle tante associazioni presenti sul territorio.

“L’Estate a Cinigiano - Festival delle Associazioni” si veste di musica, magia, teatro, letteratura e tradizioni, occasioni in grado di coinvolgere cittadini e turisti da luglio ad ottobre 2024.

Al via le iniziative con i primi tre eventi previsti per il 20 luglio: Festa patronale di Santa Margherita a Poggi del Sasso a partire dalle ore 18 organizzata dalla Parrocchia Santa Margherita e dall’Associazione culturale Poggi del Sasso;

Alle ore 20 a Cinigiano “In punta di Rebbi” (Contrada Pescina in collaborazione con Pro Loco Cinigiano APS)

Alle ore 20 presso il Parco Bellacosta a Sasso d’Ombrone Festa dei “Nativi Sassaioli” e serata karaoke con Alex Marcucci realizzata dall’Associazione Pro Sasso ETS

Il 27 luglio alle 21,30 a Castel Porrona va in scena Poetry Slam “A corte”. Per la prima volta in Maremma, una competizione dal vivo tra poeti performativi con giuria popolare scelta casualmente tra il pubblico presente. Si sfideranno a colpi di versi poeti del panorama toscano ed emiliano. L'evento è condotto ed organizzato da Clorofilla, collettivo pratese, la realtà artistica locale e Nuovo Teatro Cinigiano APS.

Il 3 agosto previsti due eventi:

alle ore 21 a Cinigiano Spettacolo di magia con Francesco Fontanelli, finalista ad Italia’s Got Talent, in Piazzale Cap. Bruchi

Alle ore 21 a Monticello Amiata Esibizione di ballo Odissea 2001 organizzata dall’Associazione Amici del Santuario

Il giorno successivo, il 4 agosto:

alle ore 21 presso il Parco Bellacosta a Sasso d’Ombrone Serata Rock con Sick Parvis Band organizzata dall’Ass. Pro Sasso ETS

A Monticello Amiata alle ore 21 Serata in Musica con l’Orchestra Verreschi (Associazione Amici del Santuario)

L’8 agosto alle ore 21 a Cinigiano torna il consueto Concerto d’Estate del Corpo Bandistico

“R. Francisci” diretto dal M° Marco Piattelli

Il 9 agosto a Sasso d’Ombrone alle ore 21 presso il Parco Bellacosta Spettacolo teatrale del gruppo “I Sotto Sopra” (Ass. Pro Sasso ETS)

Il 10 agosto due eventi:

alle ore 19,30 “Poggi in Festa” a Poggi del Sasso a cura dell’Ass.ne Culturale Poggi del Sasso

alle ore 20 a Cinigiano “Calici di Stelle” evento organizzato dall’Ass.ne Pro Loco Cinigiano

A seguire, l’11 agosto, due iniziative:

alle ore 18 “MonDoCello” incontro tra i popoli a Monticello Amiata promosso dall’Ass.ne Culturale Casa Museo

alle ore 21 al Parco Bellacosta a Sasso d’Ombrone “Ritorna Sasso shock e Dj Astral” serata organizzata dall’Ass.ne Pro Sasso ETS

Il 12 e 13 agosto a Monticello Amiata torna l’appuntamento con “Artificia Necessaria” racconti e sapori di un tempo promossa dall’Ass.ne Culturale Casa Museo

Il 17 agosto ore 20 “Festa dei Porronesi” a Castel Porrona organizzata dal Comitato Festeggiamenti Porrona

Il 21 agosto alle ore 20 “Musica dal Vivo con Sonia” a Castiglioncello Bandini

Il 24 agosto ore 21 a Sasso d’Ombrone serata karaoke con Alex Marcucci

Il 25 agosto ore 20 Presentazione della squadra di calcio a cura della Società sportiva dilettantistica di Cinigiano

Apre il mese di Settembre la “Festa di fine estate Molinara” che avrà luogo il 7 alle ore 20 a cura dell’Associazione Pro loco Cinigiano e della Contrada Molino

Dal 13 al 15 a Sasso d’Ombrone torna “Sasso in Festa”

Il 28 settembre a Sasso d’Ombrone Spettacolo teatrale con gli improvvisati “Basta che sia di fori”

Concludono il calendario i due eventi autunnali legati ai prodotti tipici del territorio:

dal 4 al 6 ottobre a Cinigiano la tradizionale “Festa dell’Uva” organizzata dalla Pro Loco Cinigiano APS

Dall’11 al 13 ottobre a Monticello Amiata la “Festa della Castagna” organizzata dalla Pro Loco Monticello Amiata

Fino al 15 settembre la Casa Museo a Monticello Amiata sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30.

Per informazioni: Ufficio Turistico aperto venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 13 (P.le Bruchi Cinigiano) - Tel. 379 1063047.