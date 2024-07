Cinigiano nella morsa delle bollette del gas

Lanzini: “Chiediamo un consiglio comunale sulla qualità della gestione e delle tariffe dei servizi pubblici”.



Cinigiano: Una tariffa del gas incredibilmente elevata, 4 euro e 10 a metro cubo, e che in bolletta con l'Iva diventano oltre 5 euro: questo è il costo pagato dai cittadini del Comune di Cinigiano che utilizzano il GPL per gli usi domestici e in particolare per il riscaldamento delle loro abitazioni. «Esclusi dalla rete del metano – dichiara Giovanni Lanzini, capogruppo minoranza al Consiglio Comunale di Cinigiano –, il cui prezzo è di poco superiore ad un euro al metro cubo, il salasso della bolletta ha indotto decine di famiglie, forse centinaia, a rinunciare all'uso del gas per il riscaldamento delle abitazioni riconvertendosi al pellett oppure tornando alla vecchia stufa a legna degli anni "60.

Il metano sembra essere un miraggio a Cinigiano e le bollette del GPL hanno costi insopportabili che costituiscono un salasso economico per famiglie e imprese costrette a rinunciare a questo servizio con evidenti difficoltà per molti anziani costretti al trasporto dei pesanti sacchetti e della legna da ardere.

La nostra lista "Fare Cinigiano" comprendeva infatti nel proprio programma la revisione della conduzione del servizio di distribuzione del gas, gestito da Centria srl, società appartenente al gruppo Estra, proprio in ragione di una tariffa diventata nel tempo insostenibile per molti bilanci familiari e questa azione faceva parte dei nostri dieci punti “da fare subito”, finalizzati alla riduzione delle tariffe. Ci fa piacere, fra l’altro, che la nuova giunta Monaci, in discontinuità con la precedente amministrazione, abbia raccolto il nostro consiglio proponendo un nuovo progetto di gestione del servizio rifiuti di cui abbiamo avuto notizia a mezzo stampa. I servizi pubblici e le loro tariffe sono direttamente collegati con la qualità della vita dei cittadini ed incidono sulla competitività del sistema economico per cui come gruppo di minoranza consiliare rimaniamo aperti al confronto per ricercare soluzioni a vantaggio della nostra collettività.

Per questo chiediamo al neo eletto Sindaco Monaci di dedicare uno specifico Consiglio Comunale alle tematiche sulla qualità della gestione e delle tariffe dei servizi pubblici.

Sul tema del gas vorremmo comprendere infatti per quali motivi la tariffa del GPL prevista in circa un euro al metro cubo dall’Autorità ARERA raggiunge a Cinigiano oltre quattro euro per cui chiediamo al Sindaco di procedere con urgenza a verificare la regolarità dei costi applicati all'Autorità di Regolazione per l'Energia. Nello specifico vorremmo conoscere i contratti che legano il nostro comune a Centria srl, la loro durata, i termini e condizioni, i canoni corrisposti per le reti di distribuzione e quali rapporti sussistano con la società Intesa spa che, insieme a Centria, fa parte del gruppo Estra spa.

Riguardo al servizio dei rifiuti, dove confermiamo la veridicità dei dati da noi indicati e che fanno parte del PEF approvato in consiglio, vogliamo approfondire la conoscenza del nuovo progetto di raccolta, le modalità sul conferimento da parte dei cittadini, gli impatti tariffari ed il suo collegamento con le utenze extraurbane. Si tratta di un progetto di complessa gestione con cassonetti apribili solo con tessera che in molti casi finisce per favorire l'abbandono dei rifiuti da parte di coloro che non ne sono in possesso, oltre alla difficoltà sostanziale di posizionare i contenitori soprattutto nei centri storici dei nostri paesi, rischiando di allontanarli dagli utenti. Siamo consapevoli che viene chiesto un grande sforzo di collaborazione da parte di tutti i cittadini per cui, se il nuovo sistema consentirà di raggiungere l'obiettivo del 65%, dovrà essere prevista una premialità per la popolazione riducendo la tariffa del 10%».