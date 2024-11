Cinigiano e la tradizione della musica - Al via il Blues Festival

Un festival importante che durerà quasi un intero anno e che vedrà esibirsi artisti di fama internazionale e band emergenti.

Cinigiano: Questo territorio ha una storia lontana come luogo di creatività musicale. Infatti, non tutti i luoghi possono dirsi musicali, ma si può però dire che ogni luogo abbia una musicalità che deriva dalla cornice naturale in cui si trova iscritto e dalla storia degli uomini che l’hanno via via abitata. Così è per Cinigiano. Qui la musica è ciò che meglio esprime lo spirito cinigianese e connette le tante anime di questa comunità dove convivono le solide radici di arte e cultura e una storia musicale molto antica. Lo testimonia il Corpo Bandistico “Ruggero Francisci”, che da oltre 150° anni rappresenta una solida e strutturata realtà e che ha acquisito una grande valenza affettiva tra gli abitanti. La presenza, inoltre, della Scuola di musica, garantisce una costante trasmissione della cultura musicale alle generazioni future.

In questo contesto avrà inizio alle ore 21:00 del 7 dicembre 2024, la prima serata del Cinigiano Blues Festival, che si svolgerà nel Teatro Comunale con il concerto dei Mr Bana Band.

Il Festival si concluderà nel luglio 2025 e si svilupperà nelle seguenti tre fasi:

La “Winter Edition” a teatro con concerti a partire dal 7 dicembre 2024 e, da gennaio 2025, ogni secondo sabato del mese fino a maggio 2025.

Il “Blues Contest” pensato per le band emergenti, si svolgerà nelle ultime due settimane di giugno 2025.

La “Summer Edition” nei giorni 11, 12 e 13 luglio 2025 che vedrà artisti Blues di fama internazionale esibirsi in una delle location più suggestive del comune.

In occasione degli appuntamenti musicali verranno organizzati eventi collaterali, apericene e degustazioni da parte delle associazioni locali e delle aziende.

Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro (gratuito per i giovani fino all’età di 18 anni).

Prenotazioni al numero Whatsapp 334 6552360 o all’indirizzo E-mail: info@cinigianobluesfestival.it