Cinema, letteratura, sport e spettacoli: torna la stagione culturale di Capalbio

È stato presentato il cartellone estivo che al suo interno vedrà anche la nuova edizione di Capalbio Libri e del Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta”



Capalbio: Torna l’estate ricca di eventi culturali nel territorio capalbiese. Il cartellone estivo, promosso dal Comune insieme a Fondazione Capalbio e con il sostegno di molte associazioni e attività produttive del territorio, mostra un calendario culturale che spazia dal cinema alla musica, passando per la letteratura, lo sport e lo spettacolo.

Dal mese di luglio fino a settembre sarà possibile partecipare alle varie escursioni di trekking pensate per scoprire il territorio capalbiese, attraverso la macchia mediterranea e con sentieri capaci di regalare scorci sul mare e insolite visuali del borgo di Capalbio. “Presentiamo un palinsesto estivo – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio – davvero variegato, ricco di tanti appuntamenti che spaziano dal cinema al teatro, dal libro agli eventi per bambini. Siamo davvero orgogliosi dell’offerta culturale di questa stagione e la crescita della Fondazione e della sua capacità di allestire un programma così importante fa davvero ben sperare per il futuro. Invitiamo, inoltre, tutti i cittadini capalbiesi e i turisti a seguire il calendario per non perdersi le possibili novità che nelle prossime settimane si aggiungeranno al programma”.

Nel mese di luglio, tra i tanti appuntamenti in programma, si terrà il 22 lo spettacolo di flamenco, un omaggio al diplomatico Filippo Nicosia, con ballerine e la chitarra di Juan Lorenzo, e il 29 la lectio magistralis su Michelangelo e Raffaello di Antonio Forcellino. “Abbiamo allestito – spiega Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – un calendario di appuntamenti che mira a creare, attraverso l’intrattenimento, molteplici momenti di aggregazione e riflessione rispetto a molti temi d’attualità. Come ogni edizione, attraverso le arti, dialogheremo del valore della natura e dell’ambiente che ci circonda, della bellezza di tutte le diversità e delle tradizioni. Quest’anno, inoltre, avremo una particolare attenzione anche per le attività all’aria aperta, con varie escursioni immerse nella Maremma”.

Sempre nel mese di luglio la rassegna teatrale curata da Sergio Pierattini, attore e drammaturgo, prevederà per l’8 lo spettacolo di Emilio Russo e con Milvia Marigliano, “Un marziano a Roma”, e il 15 quello di Saverio La Ruina, “Via del Popolo”. Il 20 agosto, sempre nell’ambito della rassegna teatrale di Sergio Pierattini, si terrà lo spettacolo “Petrolini” con Dario Ballantini, il noto imitatore del programma Striscia La Notizia.

Per quanto riguarda il mondo dei libri e della letteratura, l’estate capalbiese promuoverà un vastissimo numero di appuntamenti: dal 1° all’8 agosto tornerà la nuova edizione di Capalbio Libri e il 26 si terrà il Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta”, che quest’anno sarà nell’omonima piazza, e il Premio Fondazione Capalbio per l’opera tradotta con Daniele Petruccioli in qualità di direttore artistico.

Sempre nel mese di agosto si terranno i salotti letterari curati dalla scrittrice Emmanuelle de Villepin con vari protagonisti, tra cui il giornalista e scrittore Gigi Riva. Tra i tanti appuntamenti sulla Terrazza Il Frantoio ci sarà il 22 luglio la presentazione di “Giallo Capalbio” con Figliolini, Faenza, Rispoli, Cosentino e Della Monaca e il 27 luglio “Si vede che non era destino” con l’autore Daniele Petruccioli.

Il 9 settembre, invece, si terrà la lectio magistralis di Don Andrea Lonardo, sacerdote esperto della Chiesa di San Luigi dei Francesi, su Caravaggio. Il 10, invece, alla Galleria Il Frantoio andrà in scena il Premio Gastone Franci.

Dal 14 al 17 settembre torna, inoltre, il Capalbio film festival al Cinema Tirreno con collaborazioni di prestigio come quella dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello e della sua presidente Piera Detassis. Vincenzo Marsiglia curerà l’allestimento del red carpet, creando un evento interattivo tramite la realtà aumentata e le lenti Hololens. Non mancherà poi il Premio Lux Capalbio e la rassegna cinematografica curata dal gruppo #capalbiogiovani.

La stagione estiva sarà poi impreziosita dalla decima edizione di “Arte&vino” con una scenografica installazione in armonia con le sughere della strada della Sicilia, oltre alle varie sculture nelle aziende vitivinicole di “Capalbio è vino”.

“Sarà un’estate – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura di Capalbio – davvero interessante e coinvolgente. Ancora una volta l’arte e la cultura saranno al centro della quotidianità del nostro territorio, grazie al grande lavoro di Fondazione Capalbio e dei tanti soggetti che ogni anno mettono a disposizione le loro competenze per costruire un calendario ampio e di altissimo profilo”.