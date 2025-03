Ciclofficina Ruote Libere: Dialogo tra enti e le coop Coob

Grosseto: Si è tenuto il 28 febbraio 2025, presso la ciclofficina Ruote Libere di Grosseto il primo di una serie di incontri, organizzati da COOB, che ha come focus l’inserimento lavorativo e i modelli da condividere per ottenere processi più fluidi e ottimizzati. Grande partecipazione da parte degli Enti invianti e grande predisposizione al dialogo e al confronto.

L’evento si è aperto con l’intervento della vicepresidente di COOB – Maura Martellucci, che ha introdotto e rinnovato le finalità dell’evento, facendo leva sulla forza che può scaturire da un lavoro coordinato che favorisca il matching tra gli Enti invianti, i centri servizi, l’ufficio Uepe e tutti coloro che gestiscono soggetti con fragilità e disabilità, associazioni e persone che fanno volontariato e tra le Cooperative che hanno fatto degli inserimenti lavorativi una modalità di lavoro importante che offre possibilità reali di stabilizzazioni e riscatto sociale e lavorativo.

Gli interventi, che hanno anticipato i tavoli di lavoro, hanno apportato energia e freschezza nel condividere pratiche e rafforzare le collaborazioni, a sottolineare quanto lo scopo di questi incontri sia quello di snellire le procedure burocratiche e mettere davanti a tutto i bisogni delle persone.

In questa occasione, con l’introduzione di Camilla Esposito – Disability Job Supporter - sono state presentate le Cooperative Santa Barbara, con Sandra Fracchia alla presidenza, Solidarietà Quadrifoglio con Emilia Sarri – RIL - e Silvia Giannella – RIL – per la Cooperativa Melograno. Valentina Corsetti, presidente della consulta per la disabilità del Comune di Grosseto, ha confermato la volontà e il desiderio di continuare a lavorare in questa direzione condividendo le buone pratiche e dando sostegno a tutte le azioni che vanno in questa direzione. Inoltre, gli interventi di Filomena Tulipano per l’INAIL, Perdonò Simona per UEPE Grosseto, Marrani Cristina per il centro per l’impiego di Grosseto, alcune rappresentanti dell’Associazione Olimpya De Gouges, e Giovanni D’Onofrio, insegnante presso l’ISIS Leopoldo II di Lorena che si occupa di didattica per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, hanno confermato la linea di COOB condivisa con le Cooperative: la persona al centro.

Prossimamente si terrano altri incontri organizzati da COOB e aperti ai cittadini.