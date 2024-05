Cibus 2024: Il Fiorino a Parma con un tris di nuovi pecorini affinati

Tre formaggi affinati per continuare a raccontare la Maremma con pecorini di eccellenza



Roccalbegna: Fior di Maggengo, Agostano e Kira. Si chiamano così i tre nuovi pecorini del caseificio Il Fiorino che saranno presentati in occasione della fiera internazionale di Cibus, in programma a Parma dal 7 al 10 maggio prossimi. Il Fiorino sarà in terra emiliana con i tutti i suoi pecorini nel Padiglione 2 Stand C037.

Le novità de Il Fiorino a Cibus 2024. I tre nuovi arrivi nell’azienda casearia di Roccalbegna sono tre affinati: il Fior di Maggengo affinato con fiori e miele, l’Agostano con il fieno dei pascoli maremmani e Kira con le foglie di noce. Anche gli ultimi pecorini nati, dalla creatività e dalla passione di Angela Fiorini e Simone Sargentoni, si contraddistinguono, a partire dal latte, per le materie prime, tutte di altissima qualità e tutte Made in Maremma. Questo, insieme a una produzione in cui domina l’artigianalità e la cura di ogni dettaglio, fanno sì che ogni pecorino de Il Fiorino sia unico ed esprima i profumi, i sapori e gli aromi di una terra bella e rigogliosa come è quella maremmana.

Da Cibus si apre una finestra sulla Maremma. Oltre alle ultime novità, Casa Fiorini aprirà le porte ai visitatori offrendo l’opportunità di scoprire e degustare tutti i pecorini dell’azienda. Cibus sarà così l’occasione per fare un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del caseificio che, dal 1957 a oggi si è affermato nel mondo come un’eccellenza nell’arte casearia.

“Cibus – afferma Angela Fiorini - è un’occasione d’incontro con tanti amici, colleghi e operatori del settore, ma è anche l’opportunità per scoprire innovazioni, trend emergenti ed esperienze produttive di valore. Per quattro giorni saremo felici di presentare il nostro assortimento completo, comprese le ultime novità. Noi ci saremo con entusiasmo per raccontare i nostri pecorini e condividere nuove idee e progetti che abbiamo in mente”.