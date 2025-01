"Che storia!" di Paola Nascimbene: un libro che racconta la sclerosi multipla

Un libro per raccontare la sclerosi multipla. E’ “Che storia!” di Paola Nascimbene che sarà presentato domani, martedì 28 gennaio alle 18, alla libreria QB in via Colombo 4 a Grosseto.

Grosseto: “E’ un libro – spiega l’autrice - che racconta la vita di una donna di provincia, vita un po' strana, piena di imprevisti alla ricerca della libertà. Ci sono molti punti di contatto tra me e la protagonista Dolce. Conviviamo da tempo con una patologia grave con un nome strano: la sclerosi multipla, malattia degenerativa, per ora inguaribile. Io, malata da 28 anni, ho trovato a chi mi posso appoggiare, chi è sempre presente e mi può aiutare. Sono riuscita a stare in piedi e a continuare con gioia la mia vita.”

Dolce, la protagonista, ha mille interessi, tanti progetti che vuole assolutamente realizzare. Ha una bimba piccola tanto vivace, curiosa, amante anche lei, come sua mamma e suo papà, della natura e dei viaggi più insoliti.

Ingresso libero