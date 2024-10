Cessazione dal servizio dei medici di assistenza primaria Giovanni Manghetti e Sara Simoncioli

Follonica-Scarlino e Roccalbegna-Monticello Amiata, ecco le indicazioni per l’assistenza di base



Grosseto: A seguito della cessazione dal servizio dei medici di medicina generale Giovanni Manghetti e Sara Simoncioli (quest'ultima per trasferimento), l'Azienda Usl Toscana Sud Est informa gli assistiti che dal primo ottobre 2024 l'assistenza è garantita dai medici di medicina generale della AFT. A causa della mancanza di professionisti disponibili, non è possibile procedere alla scelta di un nuovo medico di medicina generale. L’assistenza di base è garantita dall’Azienda Usl Toscana sud est con queste modalità:

- Assistiti già in carico al dottor Manghetti: a causa della mancanza di professionisti disponibili, non è possibile procedere alla scelta di un nuovo medico di medicina generale. Gli assistiti possono pertanto recarsi negli ambulatori di Follonica, via Damiano Chiesa, 5: Giovedì 3 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 14,00 - Venerdì 4 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e di Scarlino, via Aurelia vecchia Venerdì 4 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 12,00; La settimana successiva sarà comunicato il calendario definitivo. Per informazioni e prenotazioni 3703792042;

- Assistiti già in carico alla dottoressa Sara Simoncioli: a causa della mancanza di professionisti disponibili, non è possibile procedere alla scelta di un nuovo medico di medicina generale per tutti gli assistiti; gli assistiti possono pertanto recarsi negli ambulatori di Roccalbegna, via IV Novembre lunedì dalle ore 13,00 alle ore 15,00, mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 14,00, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,30 e di Monticello Amiata (Frazione di Cinigiano), via Amiata, 23 il lunedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e venerdì dalle ore 12,00 alle ore 16,00. Recapito telefonico 3315755165. Si raccomanda a tutti gli assistiti della dottoressa Simoncioli di effettuare comunque la scelta di un nuovo medico fra quelli disponibili nell'ambito territoriale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.