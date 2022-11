Certificazioni linguistiche, gli studenti lagunari ricevono il loro attestato

Cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche di inglese, francese e spagnolo per gli studenti che hanno superato gli esami Cambridge.



Orbetello: Presso la sede dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Orbetello si è svolta la cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche agli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano che hanno sostenuto gli esami Cambridge.

Una cerimonia sobria, alla presenza di insegnanti e dirigenti dei vari plessi scolastici, dell'Assessore con delega alla Pubblica Istruzione Chiara Piccini, e degli studenti, veri protagonisti di questa giornata. Ed erano in tanti, quelli del Polo liceale, del Nautico di Porto Santo Stefano, dell'ITE di Albinia, dell'Istituto Alberghiero che in qualità di “padroni di casa” hanno realizzato ed allestito un piccolo rinfresco a fine cerimonia.





«Sono molto orgogliosa di far parte di questo contesto scolastico – ha commentato la Dirigente Scolastico Luisa Filippini -. 200 studenti della nostra scuola hanno frequentato lo scorso anno i corsi per le certificazioni linguistiche di inglese, francese e spagnolo, e oltre il 90% dei partecipanti ha superato brillantemente l'esame. Un risultato che rappresenta per la scuola una grande gratificazione, e ripaga gli studenti per il loro impegno nello studio».





L' ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano è centro autorizzato nella preparazione alle certificazioni linguistiche e, proprio lo scorso anno, ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale, la targa della Cambridge Assessment English. Ma non solo, l'istituto è stato nominato come uno dei migliori centri di preparazione italiani per l'anno accademico 2020/21.

«Un grande riconoscimento – ha sottolineato Simone Rui, docente di Lingua e Letteratura Inglese – che ci ripaga dell'impegno che mettiamo nel preparare i nostri ragazzi. A loro dico di non accontentarsi, di frequentare i corsi di preparazione perché sono uno strumento indispensabile per arrivare preparati all'esame finale e superarlo con buoni risultati».





«Non è stato facile prepararsi alle certificazioni linguistiche in questi ultimi anni - ha detto la professoressa di Lingua spagnola Paola Sapienza -, sono mancati in molti casi i corsi in presenza, sono mancati i viaggi all'estero, ed è bello oggi vedervi tutti insieme a condividere questo momento. Noi insegnanti vi abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenervi in questo percorso di crescita. Un percorso ricco di incognite, ma che avete saputo affrontare con grinta e determinazione, trovando la forza di provare e riuscire a raggiungere il vostro obiettivo».





«Con grande piacere porto il saluto dell'Amministrazione comunale – ha commentato l'Assessore Chiara Piccini -, sempre presente quando si tratta di premiare lo studio e l'impegno dei nostri ragazzi. Si tratta di piccoli passi, piccole conquiste, che vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi nella vita. Il mondo della scuola rappresenta un'eccellenza sul territorio comunale, e questi risultati lo dimostrano».





Anche il direttore della British School di Grosseto, Centro Autorizzato per le Certificazioni Cambridge tra le più importanti a livello internazionale, ha fatto arrivare ai ragazzi un messaggio di congratulazioni per i risultati ottenuti ricordando quanto le certificazioni linguistiche possano essere determinanti nel futuro percorso di studi e lavorativo.